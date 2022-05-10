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Сегодня, 16:20

УЕФА внес изменения в формат Лиги чемпионов с 2024 года

Sky Sports: УЕФА внес изменения в формат Лиги чемпионов
Иван Шитик
Корреспондент
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Кубок Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

С сезона 2024/25 у Лиги чемпионов УЕФА меняется формат. 10 мая 2022 года были утверждены новые изменения в формате соревнований, сообщает Sky Sports.

Главное изменение в рамках реформ — это отказ от группового этапа с участием 32 команд в его нынешней форме. С сезона-2024/25 вместо группового этапа будет единая лига с 36 клубами.

При этом было уменьшено количество игр от изначально запланированного числа. УЕФА согласилось сократить количество групповых матчей в ЛЧ с 10 до 8 в соответствии с новой швейцарской моделью с 2024 года.

Также УЕФА откажется от плана коэффициентов и с 2024 года будет присуждать два дополнительных места в Лиге чемпионов двум странам с сильнейшим европейским сезоном в предыдущем сезоне, а не на основе коэффициентов команд за пять сезонов, как сейчас.

Лига чемпионов УЕФА
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