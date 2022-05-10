Президент УЕФА прокомментировал изменения формата проведения еврокубков с сезона-2024/25

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал изменения формата проведения еврокубков с сезона-2024/25.

«Сегодняшние решения завершают обширный процесс консультаций, в ходе которого мы выслушали мнения болельщиков, игроков, тренеров, национальных ассоциаций, клубов и лиг, чтобы найти лучшее решение для развития и успеха европейского футбола.

УЕФА ясно показала сегодня, что мы полностью привержены уважению основных ценностей спорта и защите ключевого принципа открытых соревнований с квалификацией, основанной на спортивных достоинствах, в полном соответствии с европейской спортивной моделью.

Мы убеждены, что выбранный формат обеспечивает правильный баланс и что он улучшит конкурентный баланс и принесет солидные доходы, которые можно будет распределить между клубами, лигами и массовым футболом», — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

УЕФА объявил об изменениях в формате еврокубков с 2024 года