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Сегодня, 17:14

Президент УЕФА прокомментировал изменения формата проведения еврокубков с сезона-2024/25

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал изменения формата проведения еврокубков с сезона-2024/25.

«Сегодняшние решения завершают обширный процесс консультаций, в ходе которого мы выслушали мнения болельщиков, игроков, тренеров, национальных ассоциаций, клубов и лиг, чтобы найти лучшее решение для развития и успеха европейского футбола.

УЕФА ясно показала сегодня, что мы полностью привержены уважению основных ценностей спорта и защите ключевого принципа открытых соревнований с квалификацией, основанной на спортивных достоинствах, в полном соответствии с европейской спортивной моделью.

Мы убеждены, что выбранный формат обеспечивает правильный баланс и что он улучшит конкурентный баланс и принесет солидные доходы, которые можно будет распределить между клубами, лигами и массовым футболом», — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

УЕФА объявил об изменениях в формате еврокубков с 2024 года

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Александер Чеферин
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УЕФА объявил об изменениях в формате еврокубков с 2024 года
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