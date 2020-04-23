В УЕФА готовы рассмотреть альтернативные варианты завершения сезона в виде плей-офф или мини-турниров

В УЕФА готовы рассмотреть альтернативные варианты завершения сезона-2019/20, сообщает SportMediaset.it.

По информации источника, УЕФА потребовала федерации предоставить планы по завершению сезона. Ассоциация должна получить планы до 27 мая.

Сообщается, что задача УЕФА — убедиться в том, что все федерации смогут провести оставшиеся по запланированному изначально календарю матчи до 3 августа. В качестве альтернативы в ассоциации готовы одобрить различные сокращенные форматы завершения сезона в виде плей-офф или мини-турниров.

Если та или иная федерация не сможет завершить чемпионат даже в сокращенном формате из-за требований местного министерства здравоохранения или невозможности обеспечить спортсменам максимальную безопасность, сезон придется завершить досрочно по примеру чемпионата Бельгии. В данном случае федерации должны будут по спортивному принципу (то есть, по положению в турнирной таблице по итогам количества сыгранных матчей) определить участников еврокубков на следующий сезон.