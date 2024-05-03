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«Пас из-за границы»

Сегодня, 05:24

Бывший тренер «Железничара» объяснил уход Игнатьева из команды

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер белградского «Железничара» Ненад Михайлович прокомментировал уход российского форварда Ивана Игнатьева из клуба.

«У нас было очень хорошее сотрудничество с Иваном. Когда я работал с командой, то ему уделялась особая роль. Все были довольны его прогрессом, но оставалась единственная проблема — физическая подготовка Игнатьева. Почему он ушел? Слышал, Игнатьев нарушил контракт, и, как я сказал, дело в его физических кондициях. Но мои личные впечатления об Иване хорошие, узнал его как большого профессионала», — цитирует Sport24 Михайловича.

25-летний Игнатьев выступал за «Железничар» с 30 января по 30 апреля 2024 года. Он провел за команд 7 матчей, отличившись 1 голевой передачей.

Ранее Игнатьев играл за «Сочи», «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».

Источник: https://sport24.ru/football/news-643578-eks-trener-zheleznichara-rasskazal-o-prichinakh-ukhoda-ignatyeva-iz-kluba-on-narushil-kontrakt
Иван Игнатьев
Футбол
ФК Железничар
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