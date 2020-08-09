Гениальный гол Месси. Его можно пересматривать весь день

«Барселона» обыграла «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Победный мяч в этой встрече забил форвард Лионель Месси.

Аргентинец отличился красивейшим голом: он вошел в штрафную и обыграл трех футболистов неаполитанцев, затем, чуть завалившись, пробил в дальний угол ворот.

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Отметим, что перед голом Месси мяча коснулись все 11 игроков «Барселоны».

Перед голом Месси мяча коснулись все 11 игроков «Барселоны». Фото Opta Jorge

Для Лео «Наполи» стал 35-й командой, которой он забил в Лиге чемпионов.