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Гениальный гол Месси. Его можно пересматривать весь день

09:45
Лионель Месси. Фото twitter.com/FCBarcelona Перед голом Месси мяча коснулись все 11 игроков «Барселоны». Фото Opta Jorge
Лионель Месси. Фото twitter.com/FCBarcelona
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«Барселона» обыграла «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Победный мяч в этой встрече забил форвард Лионель Месси.

Аргентинец отличился красивейшим голом: он вошел в штрафную и обыграл трех футболистов неаполитанцев, затем, чуть завалившись, пробил в дальний угол ворот.

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Отметим, что перед голом Месси мяча коснулись все 11 игроков «Барселоны».

Перед голом Месси мяча коснулись все 11 игроков «Барселоны». Фото Opta Jorge
Перед голом Месси мяча коснулись все 11 игроков «Барселоны». Фото Opta Jorge

Для Лео «Наполи» стал 35-й командой, которой он забил в Лиге чемпионов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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