Гениальный гол Месси. Его можно пересматривать весь день
09:45
«Барселона» обыграла «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Победный мяч в этой встрече забил форвард Лионель Месси.
Аргентинец отличился красивейшим голом: он вошел в штрафную и обыграл трех футболистов неаполитанцев, затем, чуть завалившись, пробил в дальний угол ворот.
Тайна матраса Месси. Величайший вывел «Барсу» в четвертьфинал
Отметим, что перед голом Месси мяча коснулись все 11 игроков «Барселоны».
Перед голом Месси мяча коснулись все 11 игроков «Барселоны». Фото Opta Jorge
Для Лео «Наполи» стал 35-й командой, которой он забил в Лиге чемпионов.
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