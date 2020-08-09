Зюле считает командный дух ключом к успехам «Баварии»
07:47
Защитник «Баварии» Никлас Зюле после победы над «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил командный дух.
— Я очень счастлив, для меня это отличный день, — цитирует пресс-служба клуба Зюле. — Здорово отпраздновать камбэк после столь долгого отсутствия. Я хотел непременно снова играть с парнями, и теперь рад, что время страданий осталось позади. Надеюсь, что у Джерома все хорошо, он нам нужен на этом турнире. У нас отличный командный дух, что находит свое отражение в результатах и том, как мы играем.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/08/champions-league-2020/stimmen-zum-achtelfinal-rueckspiel-in-der-champions-league-gegen-den-fc-chelsea
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...