Зюле считает командный дух ключом к успехам «Баварии»

Защитник «Баварии» Никлас Зюле после победы над «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил командный дух.

— Я очень счастлив, для меня это отличный день, — цитирует пресс-служба клуба Зюле. — Здорово отпраздновать камбэк после столь долгого отсутствия. Я хотел непременно снова играть с парнями, и теперь рад, что время страданий осталось позади. Надеюсь, что у Джерома все хорошо, он нам нужен на этом турнире. У нас отличный командный дух, что находит свое отражение в результатах и том, как мы играем.