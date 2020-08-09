Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отметил, что команда не собиралась экономить силы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (4:1). В четвертьфинале мюнхенцы сыграют с «Барселоной».

— Мы знали, что у нас есть преимущество ввиду результата в первом матче, — цитирует пресс-служба клуба Мюллера. — Все в нашей команде хотели доказать, что мы не собираемся сбавлять обороты. У нас есть время до пятницы, поэтому нет необходимости экономить силы. Поэтому сейчас наш девиз: отдать все силы! Мы бьем один рекорд за другим. Я не знаю, сколько еще матчей мы не будем проигрывать. К большинству матчей мы подходим в роли фаворита, но в матче нужно для начала победить. Для этого нужно больше, чем просто талант. Но в матче такого уровня, особенно ввиду того, что у «Барсы» были проблемы, может произойти все. Все серии можно отправить на мусорку если в итоге не получится попасть туда, куда ты стремишься.