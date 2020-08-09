Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что главное было получить удовольствие от игры в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (4:1). Также он добавил, что во встрече с «Барселоной» необходимо будет показать свои лучшие качества.

— Самое главное, что мы хорошо атаковали и получали удовольствие от игры, — цитирует пресс-служба клуба Левандовски. — Знали, что должны сразу войти в свой ритм и нам это очень хорошо удалось. Это было важно, в том числе для дальнейшего выступления в турнире. Мы должны хорошо играть как одна команда. «Барселона» всегда опасна. Необходимо показать наши качества.