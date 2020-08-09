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«Самое главное, что получали удовольствие от игры». Левандовски — о победе над «Челси»

04:20
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что главное было получить удовольствие от игры в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (4:1). Также он добавил, что во встрече с «Барселоной» необходимо будет показать свои лучшие качества.

— Самое главное, что мы хорошо атаковали и получали удовольствие от игры, — цитирует пресс-служба клуба Левандовски. — Знали, что должны сразу войти в свой ритм и нам это очень хорошо удалось. Это было важно, в том числе для дальнейшего выступления в турнире. Мы должны хорошо играть как одна команда. «Барселона» всегда опасна. Необходимо показать наши качества.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/08/champions-league-2020/stimmen-zum-achtelfinal-rueckspiel-in-der-champions-league-gegen-den-fc-chelsea

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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