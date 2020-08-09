Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что мюнхенцы играли великолепно. В четвертьфинале «синие» сыграют с «Барселоной».

— Я очень доволен. Мы хотели победить и продолжить с того, на чем мы закончили, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Команда сделала это очень хорошо. У «Челси» интересная команда, обладающая в атаке невероятно быстрыми футболистами. Но наша команда играла великолепно, первые 30 минут были топ. «Челси» ничего не создал. Нас отличало то, что на поле мы были одной командой. Мы, тренеры, именно это и хотим видеть. Теперь важно, чтобы мы отдохнули. Завтра нам предстоит вылет в Португалию. Мы хорошо подготовимся и будем надеяться, что мы снова сможем показать наши сильные стороны. Против «Барселоны» мы хотим сыграть так же интенсивно и продемонстрировать наши качества.