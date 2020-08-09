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Роналду может уйти из «Ювентуса» в «ПСЖ»

13:50
Криштиану Роналду. Фото twitter.com/juventusfc
Криштиану Роналду. Фото twitter.com/juventusfc
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По информации Foot Mercato, звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить клуб. Португальский форвард заинтересован в продолжении карьеры в составе «ПСЖ».

Отмечается, что агент 35-летнего футболиста уже приступил к переговорам с руководством парижской команды. Контракт Криштиану с клубом из Турина рассчитан до лета 2022 года. Ранее «Юве» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв «Лиону» по сумме двух матчей.

За туринский клуб Роналду выступает с 2018 года. За это время он провел в футболке команды 89 игр во всех турнирах и забил 65 мячей. Ранее он играл за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

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