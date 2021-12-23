Команда Тутберидзе сумела засекретить состояние Трусовой. Детектив с тренировками в Петербурге продолжается

Чего ждать от женской короткой программы?

Чемпионат России еще толком не начался, а соревнования женщин уже окутываются ореолом тайны. В среду вечером за тренировкой женщин пришлось следить из сугробов, и сугробы показали, что команда Тутберидзе решила в полном составе манкировать первую тренировку во имя красочной жеребьевки.

Трусова под грифом «секретно»

Сегодня сугробы еще подросли, тротуары в разводах от поземки, но за тренировкой последить не удалось. Журналистов настоятельно попросили не нервировать девушек. Решающий старт, очень высоко напряжение. Что ж, к этому можно отнестись с пониманием. По нашей информации, даже Первый канал отказался от съемок. С другой стороны, разве на чемпионате Европы, разве на Олимпиаде не будет напряжения? Когда мы говорим про четверные и травмы, все говорят — «это спорт». Напряжение под эту логику не подходит. Ну да ладно. Войдем в положение, как говорится.

В общем, если кто-то гадал, сколько же четверных будет в произвольной Александры Трусовой — пять или ноль (а сегодня катали произвольные программы), то эта интрига решится только в субботу. Пока у дворца «Юбилейный» только грустно курит Евгений Плющенко, «волнительно» себя чувствует Сергей Дудаков (поэтому курит еще больше, наверное). У группы Мишина, кстати, параллельно с чемпионатом России тренировка. В местном буфете встретил Анастасию Гулякову. Можете бросить камень, но травмы ноги не заметил, как ни силился. Будь я Этери Георгиевной, наверняка бы что-то пошутил про буфетные булочки и вес, но не будем копать так глубоко.

В той же столовой с мамой очень собранно завтракала Аделия Петросян. Такой концентрации в глазах не видел очень давно. И думается, не о еде в этот момент думала Аделия.

Важные результаты короткой программы

В короткой программе вряд ли что-то решится, но появятся важные нюансы перед стартом произвольной. Например: ввиду коронавируса сейчас отменены жеребьевки перед произвольной программой — фигуристки стартуют в обратном порядке относительно короткой. Это может дать преимущество — если Туктамышева и Мишин увидят, как Трусова у них на глазах опрокидывает пару четверных, это даст возможность перестраховаться. И наоборот.

А в короткой у Туктамышевой есть все шансы минимум на второе место. Когда исполняют всего три прыжковых элемента, большой разницы нет, но любая деталь ощущается сильнее. Понятно, преимущество у тех, кто прыгает тройной аксель, — это Валиева, Туктамышева, Муравьева и Самоделкина (не будем забывать о юниорках), которые делают это чисто. Почему важно помнить о юниорках? Они могут отбросить кого-то из фаворитов даже в предпоследнюю разминку в произвольной, а это фактор результата, как ни крути.

Трусова может попытаться сыграть в игру с акселем, но тут, как в анекдоте про блондинку и динозавра, — 50 на 50. Возможно, у рыжих процент выше. В теории тройной аксель был еще у нескольких фигуристок второго эшелона, но их претензии на первые места уж слишком умозрительны. К сожалению, фигурное катание — антисенсационный вид спорта. Из-за политики и особенностей судейского мира. Хочется добавить к фаворитам ту же Ксению Синицыну, а из-за этих особенностей желание подобно наивной детской вере в Деда Мороза.

За Щербакову сыграет репутация — но если она сделает каскад

Есть свое преимущество у Щербаковой — каскад лутц + риттбергер в конце, который за счет надбавки дает несколько десятых преимущества над лутцем + тулуп. Но не раз на нем у Анны были проблемы. Ее ключ к хорошему результату — поймать этот каскад, как Гарри Поттер ловил снитч. Если удастся — высокие GOE и компоненты как чемпионке мира ей насыплют. Щербакова на данный момент уникальная фигуристка, она единственная в мировом топе, кто даже не подходит к трикселю — и при этом выигрывает турниры. Это хрупкое преимущество.

Наконец, есть темная лошадка Майя Хромых. Тройной аксель бывал у нее на тренировках, и зная группу Тутберидзе, сюрпризов тут ждать можно. Но без него у тагильчанки только один вариант — делать идеально чисто все, что есть, рассчитывать на ошибки соперниц и в субботу стартовать с четвертого-пятого места, но с минимальным отрывом от лидеров. Федерация, судя по вчерашней пресс-конференции Александра Горшкова и Александра Когана, намерена решить вопрос об участниках Олимпиады уже в Петербурге. Не перенося решение на Таллин или новогорские/красноярские леса. Нервы сейчас оголены, как деревья в лиственных лесах.

«Кваксель» — новый YouTube-канал о фигурном катании. Подписывайтесь!