Ханю исполнил прыжок, в который не верил Мишин. После четверного акселя ждем пятерные?

В мировом фигурном катании наступает новая эпоха.

Пока в России ждут первых прокатов на чемпионате страны, в Японии уже вовсю идет национальный чемпионат и собственный предолимпийский отбор. Мужчины стартуют завтра, но уже сегодня лучшие одиночники Японии провели открытую тренировку. Звездой мероприятия стал Юдзуру Ханю, которого публика впервые увидела в этом сезоне, так как ранее он пропустил несколько стартов подряд ради тренировок четверного акселя. И все не зря! Юдзуру выдал три прыжка в четыре с половиной оборота подряд, хотя всего пару дней назад тренер Алексей Мишин заявил, что при его жизни никто такой элемент сделать не сможет. Получится ли у Ханю с новым прыжком побороться за третье олимпийское золото, и как долго нам ждать пятерных?

Ханю готовил четверной аксель три с половиной года

Четверной аксель — это давняя мечта Ханю. После того как Юдзуру стал двукратным олимпийским чемпионом, его уже не особенно интересовали спортивные титулы как таковые. Он захотел остаться в истории спорта на более глобальном уровне и исполнить такой прыжок, о котором другие даже и не могли мечтать. Все рядовые четверные к тому моменту были освоены, причем именно Ханю стал первым, кто сделал последний из непокоренных квадов — риттбергер. На предсезонном Autumn Classic 2016 японец скрутил четыре оборота с места и до сих пор считается лучшим и самым стабильным фигуристом из тех, кто владеет элементом. Но все это было будто несерьезно, недостаточно для того, чтобы говорить о новой эре. К примеру, четверной лутц первым в мире сделал американец Брэндан Мроз. Много ли вообще людей в мире знают о нем?

Следующим шагом могли стать пятерные, но их ISU пока даже не регламентирует. Зато официально признан четверной аксель. Это промежуточный элемент между четверными и пятерными, поскольку в акселе неполное число оборотов и чтобы скрутить четыре, выходит четыре с половиной поворота вокруг себя до приземления. Аксель — самый сложный прыжок из существующих, и четверной аксель долгое время казался несбыточной мечтой. Но Ханю упорно шел к своей цели, впервые заявив о ней практически сразу после победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Впервые целенаправленные попытки исполнить элемент мы увидели от Юдзуру в финале «Гран-при»-2019 в Турине, когда в течение десяти минут Ханю на глазах тысяч болельщиков из раза в раз прыгал в аксель, но все заканчивалось жутким падением. И вот наконец-то, спустя три с половиной года после первых попыток, у него получилось!

Мишин два дня назад заявил, что при его жизни прыжок никто не исполнит

Кстати, важно сказать спасибо федерации фигурного катания Японии, которая допустила журналистов на тренировки и позволила запечатлеть историческое событие. Напомним, что на тренировку женщин-одиночниц на чемпионате России никого из прессы не допустили, даже съемочную группу Первого канала, хотя казалось, что перед ними уж точно открываются все двери. Сейчас в Санкт-Петербурге наверняка Софья Самоделкина исполняет четверной риттбергер, а Трусова пробует семь четверных подряд, но мы этого уже не узнаем. Всего на кадрах с тренировки перед короткой программой чемпионата Японии у Ханю три относительно успешные попытки четверного акселя. Первый раз выезд через тройки и недокрут на две «галки», что приведет к понижению базовой стоимости элемента до тройного. Вторая попытка — относительно чистый выезд, но при этом отчетливо заметный недокрут.

А вот третий заход был близок к тому, чтобы быть засчитанным за полноценное владение прыжком. Небольшой недокрут при большом желании найти можно, но стоит ли? Наверняка и большинство судей под влиянием исторического момента предпочли бы на него не обращать внимания, к тому же по новым правилам недокруты до четверти оборота маркируются буквой q и серьезно на оценку не влияют. Так что пусть и не на соревновательном прокате, но четверной аксель Юдзуру действительно сделал! Самое забавное, что всего пару дней назад прославленный российский тренер Алексей Мишин заявил, что не верит в успешное освоение элемента. «При современном уровне развития физических качеств человека при моей жизни четверной аксель чисто и хорошо не сделает никто, — сказал Мишин. — Чтобы перейти на этот качественно новый уровень, нужно взять конькобежные коньки, освободить пятку, чтобы они хлюпали, и тогда мировые рекорды взлетят в небеса. Нужна новая идея, новая методика — какова она, я не знаю».

В спортивном плане четверной аксель Ханю не сильно поможет

К счастью, Мишин жив и при этом может сам отчетливо видеть, как Юдзуру исполняет пусть не идеальный, но хороший аксель в четыре с половиной оборота. Алексей Николаевич также упомянул, что консультировал одного спортсмена по поводу этого элемента, и вряд ли речь о самом Ханю, ведь тогда бы Мишин знал, в каком боевом состоянии прыжок у Юдзуру, да и не приезжал японец в Россию. В Михаила Коляду тем более не верится, так что остается только Артур Дмитриев-младший. Экс-российский, а с этого сезона американский одиночник пока единственный, кто на деле бросил вызов Ханю в желании сделать четверной аксель. И в отличие от Юдзуру уже пробовал на практике. Он заходил на элемент на «Гран-при России» — 2018. Упал при приземлении, но историческая сноска в протоколе по его имени. При этом чистый прыжок Дмитриеву не удавался ни разу, даже на тренировках.

Учитывая, что на разминке Юдзуру был готов исполнять четверной аксель по несколько раз, наверняка он зайдет на него и в прокате чемпионата Японии. А затем на чемпионате четырех континентов или постолимпийском чемпионате мира. В исполнении прыжка на Олимпиаде верится с трудом, поскольку со спортивной точки зрения прыжок ему не так уж и выгоден. Он невероятно трудозатратный, а по стоимости всего на балл выше лутца. Лучше сделать ставку на чистый прокат с пятью четверными и добавить сложные каскады. Аксель может пригодиться Ханю разве что в короткой программе, где меньше элементов, и сил еще на два квада после него должно хватить. При этом много вопросов вызывает состояние здоровья спортсмена и форма, ведь тренировки квакселя привели к травме, из-за которой он пропустил этапы «Гран-при». Но здесь все упирается в спорт прагматизма и мечты. Что важнее для великого японца — обыграть Нэтана Чена или достичь невозможного?