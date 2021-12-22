Пижонство или уверенность? Группа Тутберидзе не стала тренироваться перед чемпионатом России
Итак, началось! Первый, вернее, нулевой день чемпионата России по фигурному катанию сразу преподнес сюрпризы. Если точнее — огорошила Этери Тутберидзе. Утром было опубликовано ее, безусловно, скандальное интервью в «Пусть говорят», в котором она жестко прошлась по соперникам и даже некоторым ученицам, но при этом откровенно показала свое отношение ко многим громким темам. Скандал не обязательно здесь значит нечто негативное, скорее взрывающее общепринятый порядок. А изначально слово на греческом вообще означало «соблазн».
Не удержалась команда Тутберидзе вечером еще от одного соблазна — пропустить тренировку. «Пусть отдыхают» — решила главный спикер дня. Случай за последние годы для этой группы неслыханный. Обычно фигуристки типа Трусовой и Щербаковой выходят первые и уходят последние, убиваются, но прыгают, катаются — даже когда это в теории вредит здоровью, как мы это видели на прошлых чемпионатах России. Сейчас оказалось, что у фигуристок выходной, и они спокойно могли готовиться к жеребьевке, делать макияж, готовить к выгулу своих собачек, платья и прочее. На ум приходит только случай с Алиной Загитовой на чемпионате России в Саранске в декабре 2018 года — тогда она элементарно позже приехала в город.
Тренировки может посмотреть каждый
Дворец «Юбилейный» имеет одну прекрасную особенность — тренировочный каток виден с улицы. Если вы ярый поклонник Михаила Коляды/Елизаветы Туктамышевой/Софьи Самодуровой/Матвея Ветлугина, вы можете видеть все их тренировки. Продираетесь через деревья в сугроб рядом с окном и стойте в нем сколько влезет. В минус 15 сущий экстаз вперемешку с катарсисом.
Но оно того стоит. Лиза Туктамышева вышла в предпоследней разминке. И провела очень удачную тренировку. Обзор был не лучший, некоторые углы катка из-за веток не видно, но увиденного вполне достаточно, чтобы сделать вывод — самая возрастная одиночница чемпионата в прекрасной форме. Насчитал где-то 10 трикселей — все чистые, в том числе и те, что в каскаде с двойным тулупом. В прогоне под музыку была ошибочка — на каскаде двойной аксель + ойлер + тройной сальхов на первом прыжке вылезла одинарная «бабочка». Но лутц и риттбергер вылетали как идеальные ломтики сыра из-под ножа. Да, Лиза традиционно берегла себя, на дорожках и вращениях подъезжала к бортику, шуточно взмахивала руками. Но это абсолютно нормальный для нее стиль тренировки.
А вот дальше началось удивительное. В 17.55 на лед должны были выйти ученицы Тутберидзе. Валиева Камила, Трусова Александра, Щербакова Анна, Хромых Майя, Петросян Аделия — так гласил официальный список на сайте федерации. В итоге появилась лишь одна девушка — Яметова Вероника, шестая по порядку. Сложилась сюрреалистическая ситуация: Яметова в одиночестве последовательно каталась под музыку Валиевой, Трусовой и так далее. Наверное, успела прочувствовать всю глубину вкуса Даниила Глейхенгауза. Ждем в «Хрустальном» в постолимпийском сезоне.
Что это было — покажут два соревновательных дня 24 — 25 декабря. На самом деле даже Даниил Глейхенгауз как-то говорил мне, что к тренировкам надо относиться спокойнее, и сакрального значения им не придают. Уж точно не то, что фанаты и журналисты. Вряд ли лишние полчаса сильно изменят расклад сил. Но нотку самоуверенности соперники разглядеть могут. Раззадорит ли она Алексея Николаевича и его подопечную?
Валиева и Дэвис со Смолкиным стартуют первыми
Все звезды «Хрустального» в итоге появились в Государственной Академической Капелле, где после нескольких необычных номеров в духе фьюжна классической музыки и рока им рассказали про петербургскую культуру и дали вытянуть стартовые номера.
Представители СМИ на жеребьевку допущены не были — не то по карантинным мерам, но скорее из-за трансляции Первого канала, видеомонополиста российского фигурного катания. Он карантинные меры успешно преодолел и транслировал мероприятие, но только на свой сайт. Те фотографы, кто прорвались, снимали ряды девушек через бои, как завзятые папарацци.
Но это все антураж и приправа. Главное — ниже.
Результаты жеребьевки:
Женщины
1 — Валиева
2 — Шульская
3 — Петросян
4 — Яметова
5 — Самоделкина
6 — Трусова
7 — Гущина
8 — Свириденко
9 — Муравьёва
10 — Щербакова
11 — Туктамышева
12 — Самодурова
13 — Зинина
14 — Морозова
15 — Хромых
16 — Синицына
17 — Онищенко
18 — Петеримова
Мужчины
1 — Самарин
2 — Ерохов
3 — Гуменник
4 — Мозалев
5 — Ковалев
6 — Алиев
7 — Сарновский
8 — Даниелян
9 — Лутфуллин
10 — Яблоков
11 — Кондратюк
12 — Рухин
13 — Семененко
14 — Савосин
15 — Коляда
16 — Дикиджи
17 — Игнатов
18 — Анисимов
Танцы
1 — Дэвис/Смолкин
2 — Миронова/Устенко
3 — Павленина/Алексанян
4 — Ушакова/Некрасов
5 — Лазарева/Прокофьев
6 — Степанова/Букин
7 — Пасечник/Блинов
8 — Загорски/Гурейро
9 — Морозов/Багин
10 — Шанаева/Нарижный
11 — Худайбердиева/Базин
12 — Скопцова/Алешин
13 — Ермакова/Пантелеев
14 — Синицина/Кацалапов
Пары
1 — Петушкова/Маликов
2 — Гейниш/Миронов
3 — Акопова/Рахманин
4 — Павлюченко/Ходыкин
5 — Мишина/Галлямов
6 — Бойкова/Козловский
7 — Мухортова/Евгеньев
8 — Артемьева/Назарычев
9 — Хабибуллина/Княжук
10 — Кадырова/Бальченко
11 — Чикмарева/Янченков
12 — Тарасова/Морозов
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