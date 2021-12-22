Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны

Вышло интервью одного из самых успешных и закрытых специалистов страны в телепрограмме «Пусть говорят».

Самый успешный специалист в фигурном катании последних лет Этери Тутберидзе дала большое интервью Первому каналу. Премьера разговора тренера с Дмитрием Борисовым несколько раз откладывалась, и полная версия будет показана только в последний день чемпионата России. Но частично интервью увидело свет уже сегодня, и зрители с Дальнего Востока успели его посмотреть и обсудить. Раньше положенного по часовому поясу увидели запись и журналисты. Не станем вас мучать ожиданиями и делимся главными выдержками беседы. Занимательного много, от причин провала Юлии Липницкой после Олимпиады-2014 до реакции на переходы звездных учениц в команду Евгения Плющенко, от переживаний по поводу смерти матери до требования к Александре Трусовой отдать одну из ее собак.

Косторная напрасно извинялась после возвращения в «Хрустальный»

Помните, как трудно возвращалась в «Самбо-70» Алена Косторная? Она публично извинялась в интервью все тому же Первому. Оказывается, все это было зря, поскольку Тутберидзе не любит извинений и никого о них не просила. «Зачем? Это же унижает. Мы все хотим сохранить чувство самодостаточности. Мы даже перед родителями порой не просим прощения», — сказала она. А двукратного олимпийского чемпиона и одного из сильнейших тренеров страны Евгения Плющенко для нее, оказывается, и вовсе не существует. «Нет никакого условного Плющенко. Если наши спортсмены хороши, они будут желанны везде. Если они плохи, то никому не нужны. Мы стремимся к тому, чтобы они были сильными и желанными. Здесь вопрос от спортсмена, от доверия и понимания», — считает Тутберидзе.

Сильно повлиял на Этери и уход Александры Трусовой. Двукратная чемпионка мира среди юниоров оскорбила ее тем, что держала Тутберидзе и других тренеров «Хрустального» за декорации. «Нам всегда кажется, что там трава зеленее, небо голубее и все лучше», — укорительно говорит Этери о желании Трусовой сменить обстановку. Про себя же, наоборот, подчеркивает великодушие — дверь для сбежавших с корабля всегда открыта. «Когда-то Полина Шелепень убежала со сборов, потому что я отобрала у нее котлеты на обеде. Пришла бы обратно, стала бы не в 2014-м, а в 2015 году чемпионкой мира. Стала бы. Куда бы она делась», — уверяет Тутберидзе. Вернувшиеся обратно, по ее мнению, осознают свои ошибки и понимают, что конфликт был на ровном месте. «Спортсмены бывают разные, но кого-то надо, к сожалению, заставлять. Это энергозатратно. Я тоже хочу выходить и получить удовольствие от процесса, а не заставлять», — пояснила тренер.

Тренерская этика от Тутберидзе и противоречия

Тутберидзе старается строить отношения со своими фигуристками на доверии и понимании. Также она говорит, что ни разу никого не приглашала к себе в группу, хотя порой очень хотела. «Иногда смотришь на спортсмена и понимаешь — я бы настолько больше ему дала. Но я не перешагиваю эту грань. Есть тренерская этика», — утверждает Этери. В частности, она говорит, что никогда не позвала бы к себе в команду Елизавету Туктамышеву. Не потому, что чемпионка мира и Европы ей не интересна. А потому что она уважает как тренера Алексея Мишина. Только вот это не сильно бьется с реальностью, поскольку ничего не мешало Сергею Дудакову подойти сразу после финала юниорской серии «Гран-при» к Алене Канышевой со словами «тебя очень ждут в команде Тутберидзе». Канышева на тот момент тренировалась в «Снежных барсах» у Светланы Пановой. Либо же уважение «Хрустального» нужно заслужить и Пановой пока не удалось?

Оказывается, Тутберидзе планировала взять себе в команду Максима Ковтуна. Но с тренерской этикой проблем не было, якобы четырехкратный чемпион страны «катался без тренера». «Я приезжала на соревнования в Екатеринбурге и видела, как он катается, но почему-то без тренера, — заверяет Этери. — Мне очень нравилось, как он тренируется. Я думала: «Вот если бы он к нам пришел». Но он был в Екатеринбурге, значит, надо было предоставлять квартиру. Когда-то давно я на него смотрела и видела, что он нацеленный и понимает, для чего приходит на лед». Но в целом она редко смотрит на выступления других спортсменов, поскольку ей «все нравится». Она в каждом видит потенциального конкурента и уверена, что вокруг уже все чуть ли не пятерные выучили. Поэтому и требует большего от своих. При этом самым востребованным тренером она себя не ощущает, поскольку сегодня результат есть, вместе с ним и спрос. А что будет завтра? «Это все трепетно и хрупко», — считает Этери.

Липницкую после Олимпиады сломали журналисты

Тутберидзе утверждает, что у нее ни разу не было в группе фаворитов. Кроме одного спортсмена — ее дочери Дианы Дэвис. Но даже с нее она спрашивает строго. «Ничего не прощаю. Когда приезжаю, мы и ругаемся за каждую недотянутую ногу. Она меня слушает — просто все равно, конечно, бодается, как и положено бодаться с родителем», — рассказывает Этери. В эти слова поверить легко, поскольку Тутберидзе ни о ком не говорит в комплиментарных манерах, кроме как о Дэвис. «Алина Загитова пришла слабенькой девочкой», — вспоминает она об обожаемой миллионами олимпийской чемпионке. Загитовой после перехода в «Самбо-70» поставили условие: ее мама не будет жить в Москве до олимпийской медали — и мама выдержала. «А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой», — возмущается тренер. Видимо, поэтому Загитовой и пришлось приостановить спортивную карьеру.

Если Алине помешали родители, то Юлии Липницкой после победы на Олимпиаде в Сочи голову вскружили журналисты. «Я переживала, что внимание журналистов разрушит сконцентрированность Юли, это и произошло. От командного турнира до личных соревнований это был другой спортсмен», — считает Тутберидзе. Этери уже после выхода на лед понимала, что ничего хорошего от проката в личных соревнованиях от «девочки в красном пальто» ждать не стоит. «Она не разминалась, водила пальцами по борту и заглядывала в глаза судьям», — вспоминает Этери 2014 год и отдает должное маме Юлии. «Она вела ее к медали. Надеюсь, что Юля осознает это и отблагодарит маму. У них были сложные отношения, я хочу, чтобы Юля осознала, что мама отдала всю свою жизнь и привела свою дочь к этой медали», — пояснила Тутберидзе. Самый волнующий всех вопрос об отношениях Тутберидзе и Липницкой сейчас не прозвучал, хотя факт сотрудничества героя Сочи с Плющенко говорит сам за себя.

Новая интерпретация дилеммы вокруг программы Медведевой

Было что предъявить Тутберидзе и Евгении Медведевой. Она припомнила двукратной чемпионке мира старое интервью, где Медведева рассказала, как умоляла оставить ей первоначальную программу олимпийского сезона. По мнению Тутберидзе, это неправда. «Она вышла со льда в Братиславе (где в сентябре 2017 года проходил Мемориал Ондрея Непелы) и, надевая чехлы, сказала, что больше эту программу не поедет. Мы с самолета позвонили Глейхенгаузу и сказали делать что угодно, а он сказал, что мы сошли с ума», — говорит Этери свою интерпретацию событий. Напомним, что сначала Медведева выступала под постановку Ильи Авербуха с прыжками во второй половине, а затем выходила с программой от Даниила Глейхенгауза. «Анна Каренина» была хороша в плане эстетики, но проще по технической составляющей. Разница в контенте и сыграла ключевую роль в распределении медалей Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Из забавного Тутберидзе поделилась историей, как у нее появилась собака — веселая мальтипу (метис мальтезе и пуделя) Мишель. Этери берет ее всегда с собой и оставляет только Аделии Петросян, когда взять на рейс не удается. Хотя раньше Мишель жила у главного зоолога «Хрустального» — Трусовой. По той логике, что у Александры и так много собак, Этери себе Теону и выпросила. «У нее появилась такая собака, я с ней заигрывала. Говорила: отдай мне эту собаку, зачем она тебе нужна? У тебя их пять или шесть, — рассказала Тутберидзе. — И в какой-то день она пришла с переноской, поставила ее на лед и сказала: «Вот вам собака». Я сначала подумала, что она мне дала свою поиграть, а потом оказалось, что это теперь моя. Поняла, что с Сашей нельзя шутить». Теперь Мишель — любимица всего катка и непременный герой всех фотосессий, а еще, как призналась Алена Косторная, и психотерапевт — помогает снять напряжение после тренировки.

Сложности жизни в США и расставание с матерью

Рассказала Тутберидзе и о своем отношении к изменениям, которые происходили в стране за те годы, пока она жила в США, и о причинах переезда. «Уезжала я из Советского Союза. Это совершенно другой был период, все уезжали. Но я не уезжала. Я хотела поработать в шоу, а они в основном только в Америке были. Но не сложилось. А мне не хотелось возвращаться проигравшей. Я думала: «Я же поехала заработать денег, привезти их родителям, а не приехать без ничего, как нищая», — говорила она с явной неохотой трогать не лучшие страницы ее биографии. К примеру, Тутберидзе приходилось питаться бутербродами в баптистских церквях. При этом маме она ничего не говорила и заверяла родителей, что все у нее хорошо. Не хотела, чтобы они переживали и звали ее обратно. С Америкой связана и тяжелая история о пережитом теракте в Оклахоме.

Ей был 21 год, когда она стала свидетельницей крупнейшей на тот момент атаки на США. 168 погибших, более 680 раненых — Тутберидзе чудом не пополнила эти списки. До мамы сразу дозвониться не удалось, а когда разговор состоялся, она рыдала. Мама для Тутберидзе — самый близкий человек, и Этери тяжело переживала ее уход. Болезнь развивалась в разгар Олимпиады в Пхенчхане, и Этери не могла найти себе места. Не знала, где ей лучше быть — в Южной Корее или в Москве. «Я не понимала вообще, дождется ли она меня. И реакция Жени на медаль сразу. Все это тоже омрачало. Диагноз — глиобластома. На тот момент она уже не обладала речью. Диана в это время жила в общеобразовательной школе. Как-то там комнату соорудили, чтобы кровать была. Она мне звонила, плакала», — сказала она, еле сдерживая слезы. Единственное, что она хотела бы, — это вернуться в момент, когда мама жива. Чтобы сказать ей: «Спасибо».

Мотивация от резких слов отца о сыне и дочери

Мнение о холодном и неприступном человеке, кстати, напускное — Тутберидзе сама создала себе образ снежной королевы. «Так проще, — объясняет она. — Что касается строгости и жесткости, она на самом деле присутствует на тренировках, потому что мне бывает бесконечно обидно, если я понимаю, что спортсмен данную тренировку мог провести намного лучше или не может собраться. И приходится где-то раздраконить, где-то заставить включиться». Тутберидзе предлагает требовательность разделять от жестокости, поскольку в спорте ключевая задача — работа на результат. И без требований и дисциплины его не будет. «Если я не заставлю, то не будет у этой спортсменки медалей и радости от того, что она встала на пьедестал, и, дай бог, гимна в ее честь, — продолжает она. — Значит, мне придется вложить свои силы, энергию. Ну хорошо, да, меня еще один спортсмен любить не будет. Обижаются и уходят. Этих примеров очень много».

Легких путей Тутберидзе не ищет ни для себя, ни для своих учениц. Просто потому, что их не бывает. «Первое, что меня злило и почему мне хотелось состояться, наверное, было заложено, когда мне было четыре года, — вспоминает тренер историю из детства. — Приехали наши родственники из Грузии, они сидели на кухне за столом, и кто-то спросил папу: «Так, а сколько у тебя детей-то?» Он сидит и говорит: «Один сын». А я сзади бью его по плечу: «Пап, нас пятеро». Он так: «Отойди. Один сын». Именно те слова отца, что род продолжают сыновья, а девочки не в счет, сильно задели Этери и заставили приложить максимум усилий, чтобы о фамилии Тутберидзе заговорил весь мир. Надо признать, получилось. Кто знает сейчас ее брата и сколько людей на Земле знает Этери Тутберидзе?