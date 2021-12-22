Татьяна Тарасова: «Желаю всем участникам ЧР чистых и красивых прокатов»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова пожелала спортсменам чистых прокатов на чемпионате России.

«В Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию.

Желаю всем участникам чистых, красивых прокатов и хорошего настроения», — написала Тарасова в Instagram.

Турнир пройдет в северной столице России с 23 по 26 декабря.

Татьяна Тарасова на данный момент находится в клинике из-за проблем со здоровьем.