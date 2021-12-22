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Команда Тутберидзе пропустила тренировку перед чемпионатом России

18:12
Камила Валиева. Фото РИА Новости
Камила Валиева. Фото РИА Новости

Ученицы Этери Тутберидзе пропустили тренировку перед чемпионатом России, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Майя Хромых и Аделия Петросян должны были выйти на тренировочный каток «Юбилейный» в 17.55 по местному времени, однако никто на катке из фигуристок и тренеров не появился.

На сегодня, 22 декабря, в 19.30 (мск) намечена жеребьевка, в которой примут участие фигуристки. Первые соревнования женщин запланированы на 24 декабря.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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