Команда Тутберидзе пропустила тренировку перед чемпионатом России
18:12
Ученицы Этери Тутберидзе пропустили тренировку перед чемпионатом России, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.
Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Майя Хромых и Аделия Петросян должны были выйти на тренировочный каток «Юбилейный» в 17.55 по местному времени, однако никто на катке из фигуристок и тренеров не появился.
На сегодня, 22 декабря, в 19.30 (мск) намечена жеребьевка, в которой примут участие фигуристки. Первые соревнования женщин запланированы на 24 декабря.
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