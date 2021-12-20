Татьяна Тарасова по-прежнему находится в больнице

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова сообщила, что по-прежнему находится в клинике.

«Говорить пока не могу, я по-прежнему в больнице», — сказала Тарасова РИА Новости Спорт.

Тарасова была повторно госпитализирована в декабре. Тренер собиралась отправиться на «Гран-при России» в Сочи в конце ноября, но отменила поездку из-за ухудшения состояния здоровья.