Татьяна Тарасова по-прежнему находится в больнице
17:10
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова сообщила, что по-прежнему находится в клинике.
«Говорить пока не могу, я по-прежнему в больнице», — сказала Тарасова РИА Новости Спорт.
Тарасова была повторно госпитализирована в декабре. Тренер собиралась отправиться на «Гран-при России» в Сочи в конце ноября, но отменила поездку из-за ухудшения состояния здоровья.
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю