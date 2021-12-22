Авербух: «Первая половина сезона показала, что Косторная не входит в топ-4 для Олимпиады»

Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата России.

«Независимо от отсутствия Косторной и Усачевой, наибольшая конкуренция, конечно, будет среди одиночниц. Алена с Дашей — прекрасные девушки, но все топ-спортсменки, которые имели шанс попасть на Олимпийские игры, вся четверка едет на ЧР. Алену Косторную очень жалко. Если бы она набрала свою форму, то она могла бы сражаться на равных.

Но первая половина сезона показала, что Алена, к сожалению, не входит в эту топ-четверку, и это решение объективное. А Даша Усачева пока не владеет элементами ультра-си. Она прекрасная девочка, но сначала надо выучить аксель в 3,5 оборота и хотя бы еще один четверной прыжок", — сказал Авербух «СЭ».

Также Авербух ответил на вопрос, сможет ли помочь возвращение программы «Белого ворона» Михаилу Коляде вернуться на былой уровень.

«Посмотрим. Главное, чтобы форма была набрана именно к чемпионату Европы и Играм в Пекине. Не думаю, что дело в программе: он может возвращаться к старой или катать новую, главное — катать ее стабильно. Если возвращение «Белого ворона» ему поможет, я буду очень рад, потому что имею отношение к этой программе, а так главное — чисто кататься», — добавил Авербух.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.