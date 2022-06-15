US Open включает зеленый свет для Медведева, но тормозит Джоковича

Почему теннисная ассоциация США не пошла на поводу у Уимблдона в отношении российских и белорусских игроков.

Повторения прошлогоднего финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде 11 сентября 2022 года точно не будет. И точно из-за обстоятельств, не имеющих отношения к спорту. Действующий чемпион Даниил Медведев вместе с другими россиянами избежал отстранения, но его соперник по финалу-2021 Новак Джокович почти гарантированно пропустит турнир в Нью-Йорке из-за своего антиваксерского чудачества. Теннисная ассоциация США (USTA) проигнорировала политические призывы аннулировать заявки представителей России и Белоруссии, но ничего не может поделать с миграционными правилами, предполагающими обязательную вакцинацию для иностранных гостей.

У нас другие обстоятельства

«Всем организациям приходится сталкиваться с уникальными обстоятельствами, которые могут повлиять на ее решения, — говорится в заявлении USTA. — Исходя из нынешней ситуации, будет разрешено участие в Открытом чемпионате США». Генеральный и исполнительный директор ассоциации Лью Шерр в интервью агентству Associated Press заявил, что правление организации отказалось от дискриминации россиян и белорусов из-за «озабоченности привлечением отдельных спортсменов к ответственности за действия и решения руководителей их стран».

Позиция американцев резко контрастирует с поведением их коллег из Всеанглийской ассоциации лаун-тенниса, которая по политическим причинам аннулировала заявки россиян и белорусов на Уимблдон, а также на турниры «Куинз клаб» и в Бирмингеме. «Уимблдон действовал согласно директиве своего правительства, и мы решительно поддержали эту позицию, — оправдывается Лью Шерр. — Но у нас другие обстоятельства, и в нашем случае мы чувствовали, что правильным будет допустить до участия игроков из России и Белоруссии в нейтральном статусе без национальных флагов».

Напомню, что в марте россияне и белорусы выступали на турнирах «мастерс» в американских Индиан-Уэллсе и Майами. И на этих соревнованиях не было зафиксировано никаких инцидентов с безопасностью, что выбило у сторонников отстранения наших спортсменов один их из любимых аргументов. Но главной причиной мягкой позиции организаторов US Open, конечно, стала угроза санкций от мужского и женского профессиональных туров, под которые попал Уимблдон. Британский турнир «Большого шлема» из-за отстранения россиян был лишен рейтинговых очков, и, что бы ни говорили в Нью-Йорке о солидарности всех организаторов «мейджоров», провоцировать новый скандал не хочет никто.

Разумный компромисс

Как и следовало ожидать, реакция на решение USTA по «русскому вопросу» оказалась полярной. Некоторые считают допуск россиян и белорусов без флага «разумным компромиссом». А некоторые — в основном теннисисты с Украины — называют вердикт «предательским и позорным». Однако — и это еще один урок для трусливых международных чиновников, которые боятся идти наперекор мнению «прогрессивной общественности» — хейт в отношении Открытого чемпионата США нельзя назвать массовым.

Отдельные призывы к бойкоту US Open 2022 все же звучат. Однако такие радикальные действия навряд ли поддержат даже украинские теннисисты. Министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт накануне заявил, что «в случае допуска спортсменов России и Белоруссии к участию в соревнованиях под собственным или под нейтральным флагом украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать соревнования». Однако в том же теннисе уже более трех месяцев украинцы спокойно выходят на поединки против представителей России.

На недавнем женском турнире в Хертогенбосе Екатерина Александрова завоевала титул, победив на ранних стадиях по очереди двух украинок — Деяну Ястремскую и Ангелину Калинину. Правда, Ястремская отказалась пожимать россиянке руку, ограничившись «пандемийным» касанием ракетками, но явной агрессии по отношению к сопернице из России украинская теннисистка не демонстрировала. А на соревнованиях в Берлине Дарья Касаткина помогла все той же украинке Калининой, получившей травму, после чего удостоилась в соцсетях WTA благодарности за свое благородство.

Новак Джокович. Фото Reuters

Опасное чудачество

Что касается вопроса с допуском на «Флэшинг мидоу» Новака Джоковича, то и здесь USTA ссылается на опыт турниров в Индиан-Уэллсе и Майами, где звездный серб был заявлен, но не смог выступить из-за американских карантинно-миграционных правил. Конечно, есть слабая надежда, что ситуация с ковидом в Штатах и в целом в мире вдруг резко улучшится и власти США отменят все ограничения до старта нью-йорского «Шлема». Но шансов на это довольно мало, и весьма вероятно, что Ноле снова потеряет кучу денег и рейтинговых очков из-за своего антиваксерского чудачества.

Невакцинированный Джокович уже пропустил Открытый чемпионат Австралии и мартовские «мастерсы» в США, что стоило ему потери первого места в рейтинге. Сейчас сербу будет закрыта дорога не только на US Open, но и на «мастерсы» в Монреале и Цинциннати. Все это обернется потерей еще 1200 рейтинговых очков. Кроме того, Джокович отстает от Надаля в гонке за титулами «Большого шлема» уже на два трофея, и если Новак не возьмет реванш на Уимблдоне, отставание может стать катастрофическим. С другой стороны, наверное, серб полагает, что может себе это позволить.