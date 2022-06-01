Надаль и Джокович выдали сумасшедший матч в Париже. Рафе не помешало позднее начало матча и провал в начале решающего сета

Легендарный четвертьфинал, который начался весной, а закончился летом.

Париж (Франция). Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Открытые корты, грунт. Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4)

Рафа Надаль и Новак Джокович — хедлайнеры любого «шлема», тандем, заставляющий трепетать сердца множества тысяч фанатов. Оба переживают нелегкие времена, но с огромным рвением стремятся выиграть еще один ТБШ. 59 встреч, в 28 из которых сильней оказался Рафа. Сегодня он стал ближе на шаг к заветному трофею. 13-кратный чемпион Открытого чемпионата Франции обыграл первую ракетку мира в сумасшедший четырех сетах.

Помолодевший Надаль

Сегодня днем Тони Надаль высказался о желании его племянника играть днем: «Вечером Рафаэль бьет хуже, а Новак надежнее. Но деньги решают все». Естественно, никто не будет ставить центральный матч дня не на вечер и подстраиваться под конкретного игрока, даже если это 13-кратный чемпион французского «мэйджора». Но как видно из результата, время суток не особо повлияло на игру теннисистов. Новак точно не был надежнее, чем Рафа. Скажем, что почти во всех противостояниях мэтров тот, кто выигрывал первый сет, потом выигрывал матч. Так было в 50 матчах из 58, так было и сегодня.

Упорное противостояние началось с первых же геймов. У Ноле были неполадки с первой подачей и большое количество невынужденных ошибок, поэтому Рафа сразу же сделал брейк. И дальше удерживал это преимущество, легко взяв первую партию. Статистика нам говорит, что Рафа был лучше по всем показателям: 12 виннерсов, 62% первой подачи (не идеально, но все же) и 80% выигранных мячей на второй подаче.

Горан Иванишевич, тренер Джоковича, перед матчем заявил, что они всей командой волнуются. Казалось, что это волнение не прошло и в самом противостоянии. Во второй партии все те же ошибки от Ноле и все то же упорство от Рафы в каждом гейме, как будто и не было никакой травмы, как будто он и не боится, что это «Ролан Гаррос» станет его последним.

Новак настойчиво зачем-то играл под форхенд Рафы. Почему, понять не можем, но это привело к большому количеству проигранных очков. Но к тому моменту, когда Надаль вел сет и три гейма, только ошибка Рафы, из-за которой Новак сделал брейк, заставила его впервые за игру улыбнуться. Это его как будто реанимировало — он выиграл следующие три гейма. Закамбечил так закамбечил! К тому моменту, когда игроки во второй партии довели счет по геймам до 4:4, она длилась уже 72 минут — то есть 9 минут в среднем на гейм. Количество невынужденных ошибок теперь было в пользу Рафы. Удар за ударом, ошибка за ошибкой, и сет в руках Джоковича.

Смена времени года

В третьей партии Надаль вернулся к тому агрессивному теннису, который показывал первые полтора сета и сразу сделал брейк под ноль. В этой части противостояния было наименьшее сопротивление от Ноле, что несколько удивительно, учитывая то, как он провел предыдущий сет. И хоть Рафа здесь допустил аж три двойные ошибки и не сделал ни одного эйса, по всем остальным показателям он был лучше своего оппонента: он стал играть быстрее и глубже.

В четвертом сете преимущество вновь перешло к Новаку. Настолько, что он повел 5:1. Казалось, что решающая партия неминуема. Как будто нам до этого мало было драмы, но испанец помешал действующему чемпиону подать на сет. Это произошло на фоне мощнейшей поддержке болельщиков, скандирующих имя Рафы. Новак — не тот теннисист, которого можно легко вывести из себя. Он, наоборот, подпитывается отрицательной энергией зрителей. Чем больше они против него настроены, тем лучше он играет. Но сегодня этот принцип не сработал. Рафа не захотел уходить в пятый сет, и противостояние гигантов завершилось победой испанца на тай-брейке (он не делал этого последние четыре года).

Можем только поблагодарить легенд за тот уровень тенниса, который мы сегодня увидели. Это то, зачем люди со всего света прилетают в Париж, Мельбурн, Нью-Йорк и Лондон. «Матч, начавшийся весной, закончился летом», — сказал комментатор Eurosport Максим Янчевский.

Совершит ли Зверев еще одно чудо?

Не можем не сказать: игра Рафы изменилась, он стал чаще выходить к сетке, по активным выигрышам на холодном, тяжелом, вечернем грунте он превосходил Новака. Пять лет назад представить себе такое никто бы не смог.

Впереди у Надаля Александр Зверев, одолевший одного из фаворитов «Ролан Гаррос» — 2022 — Карлоса Алькараса. Карлито задержался на французских кортах ненамного дольше, чем Даниил Медведев, так ненавидящий грунтовое покрытие. Ну так вот, Саша одержал первую победу над топ-10 на «шлемах» — во Франции воистину происходят чудеса.

Из 14 полуфиналов на «Ролан Гаррос» Рафа проиграл только единожды: Ноле в прошлом году. Что сводит наши мысли к тому, что шансы Зверева в их противостоянии минимальны. Мотивация Надаля, особенно после такого матча, сейчас пиковая. Пройти испанца будет тяжело, но кто знает, и на Сашу бывает проруха. «Победа принадлежит самому упорному», — сказал Ролан Гаррос.