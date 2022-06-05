Надаль выиграл «Ролан Гаррос» на уколах и все равно собирается продолжать играть. Но есть несколько условий

После матча второго круга испанец не мог ходить.

У каждого из «Большой тройки» есть свое любимое покрытие: Новак Джокович любит играть на харде, Роджер Федерер предпочитает траву, а Рафаэль Надаль давно уже зовется королем грунта. «Ролан Гаррос» — 2022 стал его 14-м титулом в Париже. Свой первый «Шлем» испанец завоевал как раз на Открытом чемпионате Франции еще в 2005 году. С тех пор прошло 17 лет, и многие даже боятся подумать, что когда-то все эти величайшие закончат карьеру. Но из великого трио стабильно играет только Новак Джокович, Федерер давно не выступает из-за бесконечных операций, Надаль пропускает много турниров в последнее время. А перед финалом «Ролан Гаррос» вообще появились слухи, что Рафа сделает заявление о своем уходе из спорта.

Инсайды о карьере короля грунта

Издание RMC Sport выдало сразу два инсайда о финальном матче на «Ролан Гаррос». Говорили, что по окончании игры Надаль намеревается собрать дополнительную пресс-конференцию, на которой он объявит об уходе из большого спорта. Причем такое решение принято вне зависимости от результатов матча.

Второй момент не совсем связан именно с судьбой Рафы. Роджер Федерер был замечен в одном из отелей Парижа. Это привело к мысли, что швейцарец мог приехать по просьбе штаба Надаля. Правда, зачем — непонятно. Еще одна догадка — Роджер может вручать трофей победителю турнира. Фотографию разместил в соцсетях представитель медиаслужбы ATP Маркос Зугасти. Но на церемонии швейцарец так и не появился.

Решение о завершении карьеры выглядит вполне логичным — на «Ролан Гаррос» у Надаля обострилась хроническая травма стопы, да и до этого по сезону были разные проблемы со здоровьем. «Это серьезная, хроническая травма, но, я думаю, он сможет вести нормальную жизнь после завершения карьеры. Вы не можете отрицать возможности того, что он может завершить карьеру. После матча с Джоковичем он проснулся с небольшой болью, но мог нормально двигаться», — рассказал член команды испанца Марк Лопес в комментарии изданию Deportes.Cuatro.

На Уимблдон Надалю торопиться нечего — там не будут начисляться рейтинговые очки, да и трава не его любимое покрытие. Можно было бы, конечно, побороться еще за один титул, но сейчас Рафа и так на два титула обгоняет Джоковича и Федерера в гонке за звание величайшего из величайших. Да и непонятно, нужно ли это самому испанцу.

Правда, менеджер Надаля Бенито Перес-Барбадильо опроверг информацию о дополнительной пресс-конференции по итогам «Ролан Гаррос». «Абсолютно ложна» — на такой формулировке остановился Перес-Барбадильо в своем сообщении в соцсетях.

Завершение карьеры откладывается

В финале Надаль победил в трех сетах норвежца Каспера Рууда, который во время церемонии награждения улыбался и выглядел вполне счастливым. Еще бы — он несколько лет тренируется в академии Рафы. Можно сказать, что сегодня учитель победил своего ученика — Каспер до испанца пока не дотягивает, но вполне может еще себя показать. Надаль же на главный вопрос, волновавший всех, ответил, что собирается еще побороться на корте: «Очень сложно описать, что я чувствую. Я не думал, что смогу быть в 36 лет снова конкурентоспособным на самом важном турнире в моей карьере. Это даёт мне много энергии, чтобы продолжать. Не знаю, что будет в будущем, но я буду продолжать бороться».

Пресс-конференцию уже 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» начал с того, что назвал очередной титул неожиданным. Оказалось, что после матча второго круга теннисист буквально не мог ходить — онемела стопа, пришлось делать инъекцию в нерв. Теперь же они с врачами будут искать вариант решения проблемы — играть с анестезией постоянно невозможно.

Надалю задавали вопрос, что он планирует делать со своей карьерой дальше. И первостепенная задача — разобраться с травмой. Если тело позволит, то Рафа сможет выступить даже на Уимблдоне или хоть где-то во время травяной части сезона. Для испанца теннис всегда был приоритетом в жизни, но никогда не считался важнее, чем счастье в обычной жизни. Этим он и собирается руководствоваться в каких-либо будущих решениях. Если обойтись без анестезии не удастся, Рафу в Лондоне мы не увидим.

В итоге же у болельщиков еще остается шанс увидеть короля грунта на соревнованиях и его новых «жертв», как выразился про себя Каспер Рууд. Все будет зависеть от физического состояния Рафы. Но уже то, что он делает в 36 лет при не самых лучших кондициях, впечатляет — и хотелось бы, чтобы Надаль еще смог поиграть хотя бы пару-тройку лет.