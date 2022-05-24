Уимблдону грозит бойкот звезд. Это последствия недопуска россиян

Жертвами санкций против лондонского « мэйджора » станут даже Серена Уильямс и Роджер Федерер.

Топ-игроки вступили в борьбу на «Ролан Гаррос», но в Париже много разговоров про следующий турнир «Большого шлема» — Уимблдон, стартующий в конце июня. ATP и WTA приняли решение лишить британский «мэйджор» рейтинговых очков за отстранение теннисистов из России и Белоруссии. Но есть еще одна важная деталь — туры не станут замораживать прошлогодние очки. Это значит, что в июле они спишутся в полном объеме.

Раскол?

Например, венгр Мартон Фучович, который в прошлом году дошел до четвертьфинала Уимблдона, заработав 360 очков, потеряет их: «У меня нет возможности защитить свои очки. Вы серьезно, ATP? Вместо 60-м в рейтинге я стану 130-м. Спасибо!» — написал венгр в своих социальных сетях.

По словам Новака Джоковича, поддержавшего решение ATP, сейчас более 30 теннисистов готовят обращение к ассоциациям. Они не поддерживают отмену очков. Один из них — француз Люка Пуй, который уже заявил, что не поедет на «Шлем», если на нем не будет очков.

«Я понимаю разочарование российских и белорусских игроков и несправедливость их отстранения, знаю, что они не имеют к происходящему никакого отношения, — цитирует Пуя L'Equipe. — Но теперь несправедливость касается 240 игроков вместо 12. Мы не можем все расплачиваться за последствия. Это решение не было единогласным. Мы даже не знаем, было ли голосование. В любом случае все игроки, с которыми я разговаривал, против. Учитывая обстоятельства, думаю, я не поеду».

Фучовича и Пуя поддержал 11-я ракетка мира Кэмерон Норри. Британец подтвердил, что большинство игроков не согласны с этим решением. А у тех теннисистов, кто не входит в Совет игроков, не было выбора или информации.

«Это все меняет рейтинговую систему, — сказал Норри The Telegraph. — Они просто взяли и убрали из нее 5-6 тысяч очков. Конечно, это повлияет на рейтинг, и многие игроки, которые в прошлом году хорошо выступили на Уимблдоне, теперь заметно ухудшат свои позиции (сам Норри дошел до третьего круга. — Прим. «СЭ»). Этим ATP добились того, что многие топы теперь пропустят Уимблдон. Будут отдыхать и готовиться к харду. Особенно те, кому не надо переживать о деньгах. Потому что больше играть теперь не за что».

Действительно, судя по всему, призовой фонд Уимблдона будет значительно уменьшен. Так что помимо потери очков игроки также потеряют в доходах.

«Я лично говорил с главой ATP Андреа Гауденци и его поздравил: ходят слухи, что еще организаторы британского «мэйджора» собираются снизить призовые, — признался СМИ ветеран тура Фабио Фоньини. — Если так, то, учитывая мое не очень хорошее отношение к травяным кортам, в эти две недели я мог бы съездить с семьей на отдых».

Другая мотивация отказаться от поездки в Лондон у победительницы четырех турниров «Большого шлема» Наоми Осаки.

«Я бы с радостью поехала, чтобы получить опыт игры на траве, но я из тех игроков, которых мотивирует возможность подняться в рейтинге, — заявила Осака. — Это же будет, по сути, выставочный турнир. А каждый раз, когда я думаю о турнире как о выставочном, я просто не могу выложиться на 100 процентов».

Член Совета игроков WTA, чемпионка US Open 2017 Слоун Стивенс поддержала Осаку и считает, что сейчас переломный момент в истории тенниса: «Если посмотреть на те принципы, на которых стоит наш тур, то мы не потерпим дискриминации, — написала в своих социальных сетях Стивенс. — Именно это сейчас и происходит. Это хороший момент, чтобы всем объединиться».

Пока озлобленности нет

Больше всех очков потеряет действующий победитель турнира — Новак Джокович (2000). Но как раз он-то полностью на стороне ATP, объясняя это тем, что организаторы Уимблдона пошли на обман.

«Несколько дней назад я узнал, что английские власти направили организаторам Уимблдона документ с рекомендациями, и там было несколько вариантов, а не один (как заявляли в LTA), — признался Джокович. — Но они ничего не обсудили ни с ATP, ни с игроками, ни с теннисистами из России или Белоруссии. Даже не попытались прийти к какому-то компромиссу. WTA и ATP еще предлагали, чтобы игроки из Белоруссии, Украины и России провели выставочный турнир или, может быть, выступили вместе в миксте, а призовые направили пострадавшим на Украине. Были разные идеи, но Уимблдон на них никак не реагировал. Поэтому я и считаю их решение ошибкой».

Серб считает, что ATP могла заморозить очки за 2021 год, как во время пандемии коронавируса. По его словам, переговоры продолжаются и, возможно, еще что-то изменится. При этом сложилась такая ситуация, в которой пострадают все. «Я бы назвал ее безвыигрышной», — подытожил Ноле.

Если списание очков для Джоковича будет, скорее всего, означать потерю первой строчки рейтинга ATP, то две другие легенды тенниса — Роджер Федерер и Серена Уильямс — и вовсе выпадут из рейтинг-листов после Уимблдона. У обоих остались очки только за «Ролан Гаррос» (пропускают по состоянию здоровья) и Уимблдон (там швейцарец дошел до четвертьфинала, американка проиграла в первом круге).

Поменяет ли все это отношение большинства теннисистов к игрокам из России и Белоруссии?

«Вы хотите, чтобы я угадывал? Не было еще ни одного случая, чтобы кто-то из теннисистов отказался играть с нашими, — сказал «СЭ» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Это положительный фактор. Да и, если судить по прессе, там все равно будут участвовать все ведущие теннисисты мира. Пока никакой озлобленности нет».