Александрова в блестящем стиле взяла титул в Нидерландах. Как жаль, что ее не будет на Уимблдоне

В финале россиянка повесила «баранку» шестой ракетке мира Арине Соболенко.

WTA-250. Хертогенбос (Нидерланды). Финал

Екатерина Александрова (Россия, 7) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 7:5, 6:0

Екатерина Александрова показала идеальную игру на Libema Open. Из пяти сыгранных матчей в Нидерландах лишь в одном соперница смогла навязать борьбу 27-летней россиянке — речь про матч первого круга с украинкой Даяной Ястремской. Екатерина проиграла первый сет, а во втором сумела отыграться только на тай-брейке. Зато потом ее было не остановить. В третьей партии Ястремская взяла всего два гейма, затем Александровой удалось повесить «баранку» американке Кэти Макнэлли (матч продолжался всего 44 минуты), а в полуфинале вчистую обыграть Веронику Кудерметову (6:3, 6:1). Уроженка Челябинска впервые в карьере вышла в финал турнира WTA не на харде, но там фаворитом была ее соперница.

Екатерина Александрова после победы. Фото AFP

Провал во второй партии

Ей противостояла Арина Соболенко — полуфиналистка прошлогоднего Уимблдона, шестая ракетка мира. В Хертогенбосе белорусская теннисистка также выигрывала в доминирующем стиле. Впрочем, и сетка у первой «сеяной» была довольна легкая. До финала ей противостояли игроки, заметно уступающие в классе. Самое сложное испытание — 42-я ракетка мира Шелби Роджерс. Первый сет получился очень сложным для Арины. Ей удалось взять его в напряженной борьбе на тай-брейке (8:6). После этого американка опустила руки, позволив Соболенко повесить ей «баранку».

В личных встречах у Александровой и Соболенко было равенство: 2-2. А последний очный матч закончился победой россиянки на «Кубке Кремля» — 2021 (6:3, 6:4). Букмекеры отдавали предпочтение белоруске, которая еще не так давно была второй ракеткой мира. Но россиянка вполне могла удивить.

Первый сет это подтвердил. Соперницы сделали по одному брейку в начале, а потом уверенно брали свои подачи (5:5). Решающий момент партии случился в 11-м гейме. Арина не попала в корт несколько сантиметров после длительного розыгрыша (15:40), а затем со второй подачи соперницы Екатерина сделала мощный виннерс (6:5). Россиянка не стала испытывать судьбу, уверенно выиграв свою подачу и отправившись на короткий отдых.

Второй сет начался с провала Соболенко. Она проиграла свою подачу под ноль, сделав две двойные ошибки. В следующем гейме Александровой удался красивый укороченный и два эйса подряд. Эта ситуация окончательно надломила Арину, и она практички перестала бороться.

В третьем гейме Екатерина закрепила преимущество, реализовав еще один брейк-пойнт, а в пятом вновь взяла подачу соперницы под ноль. Соболенко явно не хотела проигрывать с «баранкой», включившись в шестом гейме. Завоевала первый брейк-пойнт в партии, но реализовать его не смогла. А на «ровно» Александрова сделала еще один эйс (всего пять за матч) и довела дело до победы после невынужденной ошибки Арины.

Арина Соболенко в одном из матчей на турнире. Фото AFP

Потенциал на топ-15

Таким образом, россиянка выиграла второй титул WTA в карьере — первый она взяла в 2020-м в Шэньчжэне. В понедельник Екатерина поднимется с 30-й на 27-ю строчку рейтинга WTA.

«Поздравляю Екатерину, на этом турнире она была великолепна, просто замечательный теннис, — сказал «СЭ» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Она никогда не отличалась стабильностью. Часто бывает такое, что Александрова проигрывает свои матчи из-за психологического напряжения. На этом турнире она показала качественный стабильный теннис, психологическую устойчивость. Ее стиль игры сильно отличается от всех остальных. Есть ли у нее шансы дебютировать в топ-10 в этом сезоне? Думаю, что это точно по плечу Касаткиной. Она, конечно же, ближе к десятке, чем Александрова. Уровень Екатерины сейчас соответствует топ-15 мирового рейтинга. Мы все надеемся и верим в ее прогресс и дальнейшие успехи!»

С такой классной игрой Александрова действительно вполне способна впервые в карьере ворваться в топ-20 или даже топ-15. Как же жаль, что организаторы Уимблдона не готовы передумать относительно своей позиции по россиянам и белорусам.