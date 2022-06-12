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Сегодня, 15:35

Александрова в блестящем стиле взяла титул в Нидерландах. Как жаль, что ее не будет на Уимблдоне

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Екатерина Александрова.
Фото AFP
Екатерина Александрова после победы.
Фото AFP
Арина Соболенко в одном из матчей на турнире.
Фото AFP
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В финале россиянка повесила «баранку» шестой ракетке мира Арине Соболенко.

WTA-250. Хертогенбос (Нидерланды). Финал
Екатерина Александрова (Россия, 7) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 7:5, 6:0

Екатерина Александрова показала идеальную игру на Libema Open. Из пяти сыгранных матчей в Нидерландах лишь в одном соперница смогла навязать борьбу 27-летней россиянке — речь про матч первого круга с украинкой Даяной Ястремской. Екатерина проиграла первый сет, а во втором сумела отыграться только на тай-брейке. Зато потом ее было не остановить. В третьей партии Ястремская взяла всего два гейма, затем Александровой удалось повесить «баранку» американке Кэти Макнэлли (матч продолжался всего 44 минуты), а в полуфинале вчистую обыграть Веронику Кудерметову (6:3, 6:1). Уроженка Челябинска впервые в карьере вышла в финал турнира WTA не на харде, но там фаворитом была ее соперница.

Екатерина Александрова после победы. Фото AFP
Екатерина Александрова после победы.
Фото AFP

Провал во второй партии

Ей противостояла Арина Соболенко — полуфиналистка прошлогоднего Уимблдона, шестая ракетка мира. В Хертогенбосе белорусская теннисистка также выигрывала в доминирующем стиле. Впрочем, и сетка у первой «сеяной» была довольна легкая. До финала ей противостояли игроки, заметно уступающие в классе. Самое сложное испытание — 42-я ракетка мира Шелби Роджерс. Первый сет получился очень сложным для Арины. Ей удалось взять его в напряженной борьбе на тай-брейке (8:6). После этого американка опустила руки, позволив Соболенко повесить ей «баранку».

В личных встречах у Александровой и Соболенко было равенство: 2-2. А последний очный матч закончился победой россиянки на «Кубке Кремля» — 2021 (6:3, 6:4). Букмекеры отдавали предпочтение белоруске, которая еще не так давно была второй ракеткой мира. Но россиянка вполне могла удивить.

Первый сет это подтвердил. Соперницы сделали по одному брейку в начале, а потом уверенно брали свои подачи (5:5). Решающий момент партии случился в 11-м гейме. Арина не попала в корт несколько сантиметров после длительного розыгрыша (15:40), а затем со второй подачи соперницы Екатерина сделала мощный виннерс (6:5). Россиянка не стала испытывать судьбу, уверенно выиграв свою подачу и отправившись на короткий отдых.

Второй сет начался с провала Соболенко. Она проиграла свою подачу под ноль, сделав две двойные ошибки. В следующем гейме Александровой удался красивый укороченный и два эйса подряд. Эта ситуация окончательно надломила Арину, и она практички перестала бороться.

В третьем гейме Екатерина закрепила преимущество, реализовав еще один брейк-пойнт, а в пятом вновь взяла подачу соперницы под ноль. Соболенко явно не хотела проигрывать с «баранкой», включившись в шестом гейме. Завоевала первый брейк-пойнт в партии, но реализовать его не смогла. А на «ровно» Александрова сделала еще один эйс (всего пять за матч) и довела дело до победы после невынужденной ошибки Арины.

Арина Соболенко в одном из матчей на турнире. Фото AFP
Арина Соболенко в одном из матчей на турнире.
Фото AFP

Потенциал на топ-15

Таким образом, россиянка выиграла второй титул WTA в карьере — первый она взяла в 2020-м в Шэньчжэне. В понедельник Екатерина поднимется с 30-й на 27-ю строчку рейтинга WTA.

«Поздравляю Екатерину, на этом турнире она была великолепна, просто замечательный теннис, — сказал «СЭ» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Она никогда не отличалась стабильностью. Часто бывает такое, что Александрова проигрывает свои матчи из-за психологического напряжения. На этом турнире она показала качественный стабильный теннис, психологическую устойчивость. Ее стиль игры сильно отличается от всех остальных. Есть ли у нее шансы дебютировать в топ-10 в этом сезоне? Думаю, что это точно по плечу Касаткиной. Она, конечно же, ближе к десятке, чем Александрова. Уровень Екатерины сейчас соответствует топ-15 мирового рейтинга. Мы все надеемся и верим в ее прогресс и дальнейшие успехи!»

С такой классной игрой Александрова действительно вполне способна впервые в карьере ворваться в топ-20 или даже топ-15. Как же жаль, что организаторы Уимблдона не готовы передумать относительно своей позиции по россиянам и белорусам.

Теннис
Екатерина Александрова
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