Уимблдон недосчитался нескольких топов, но приобрел Надаля и Уильямс. Жеребьевка турнира

Турнир «Большого шлема» без россиян и белорусов стартует в понедельник в Великобритании.

На следующей неделе начнется третий в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема». Многострадальный Уимблдон, куда не допустили россиян и белорусов и где в итоге не будут разыгрываться рейтинговые очки, все равно может запомниться несколькими моментами. Рафаэль Надаль все-таки решил выступить в Лондоне, несмотря на травму ноги. В этом году он уже выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», так что неудивительно, что и в Лондоне испанец будет фаворитом. А еще получит возможность продолжить поход за календарным «Шлемом», мыслей о котором не было в начале сезона.

Вторая важная новость — это, конечно, возвращение в тур Серены Уильямс, стартовавшей с турнира в Истбурне в парах с Онс Жабер. Американка в любом случае после Уимблдона пропадет из рейтинга одиночного разряда, но наблюдать за ее игрой все равно интересно. В пятницу же состоялась жеребьевка, по итогам которой можно отследить вероятный лондонский путь фаворитов и потенциальные угрозы, мешающие их походу за титулом.

Внезапное появление Серены в туре

В женской сетке фаворитка турнира — полька Ига Свентек, которая намерена продолжать ставить рекорды по продолжительности беспроигрышных матчей. После «Ролан Гаррос» Ига на траве не играла, снявшись с турнира в Берлине из-за травмы плеча, так что ее физическая форма немного под вопросом. На старте в Лондоне она сразится с хорваткой Яной Фетт и должна без вопросов проходить ее. Потенциально в четвертьфинале Свентек сыграет с американкой Джессикой Пегулой. Прогноз основан чисто на рейтинге, но если вспомнить Францию, где девушки из первой десятки вылетели в первых трех кругах, то всегда можно ожидать сюрпризов.

Одной из таких неожиданностей стало выступление второй ракетки мира Аннет Контавейт — на «Ролан Гаррос» эстонка завершила борьбу очень оперативно. В первом круге теннисистка сыграет с американкой Бернардой Перой, а в четвертьфинале может выйти против Марии Саккари из Греции. Правда, учитывая нестабильность девушек, этого четвертьфинала может и не случиться.

Серена Уильямс. Фото Reuters

Онс Жабер, снявшаяся с матча в Истбурне, где она играла в паре с Сереной Уильямс, начнет турнир с игры против квалифаера Мирьям Бьорклунд из Швеции. Американка, в свою очередь, получила уайлдкард и попробует силы против Хармони Тан из Франции. В прогнозе по четвертьфиналу Серены нет, потому что сейчас у нее слишком низкий рейтинг. Зато там предполагается Паула Бадоса и Каролина Плишкова. А вот Анжелик Кербер и Симона Халеп могут до такой стадии и не дойти — соперницы у них не самые известные, но все играют сейчас неплохо.

На турнире не будет нескольких сильных девушек — в первую очередь мы, конечно, говорим об экс-второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси и неплохо играющих в последнее время россиянках Веронике Кудерметовой и Дарье Касаткиной.

Надаль идет за календарным «Шлемом»

У мужчин выступят Новак Джокович и Рафаэль Надаль, которых считают основными фаворитами. Испанец круто играет в этом сезоне на главных стартах, а аппетит, как говорится, приходит во время еды — почему бы не замахнуться и на календарный «Шлем»? А вот серб может пропустить Открытый чемпионат США из-за вакцинации (точнее, невакцинации). После Уимблдона он еще ниже скатится в рейтинге, потеряв 2000 очков.

Джокович в итоге в первом круге встретится с Сун-Ву Кроном из Южной Кореи, а в четвертьфинале потенциально сразится с Карлосом Алькарасом из Испании. Надаль начнет турнир с матча против Франциско Черундоло из Аргентины, а в четвертьфинале возможен поединок против Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Рафаэль Надаль. Фото Reuters

Финалист «Ролан Гаррос» Каспер Рууд посоревнуется с Альбертом Рамосом из Испании, а Стефанос Циципас начнет турнир против квалифаера Александра Ритшарда. Алькарасу, кстати, достался непростой первый соперник — Ян-Леннард Штруфф. Кстати, одним из фаворитов турнира также будет Маттео Берреттини, который круто играет на траве и был в прошлом году в финале. В четвертьфинале он может встретиться с Циципасом, если тот дойдет до этой стадии — все-таки грек лучше играет на грунте. Рууд может выйти на Хуберта Хуркача из Польши.

Кроме потери первой ракетки мира Даниила Медведева, Уимблдон недосчитается и других россиян — Андрея Рублева, Карена Хачанова и Аслана Карацева. Не выступят здесь и американец Себастьян Корда и француз Гаэль Монфис. Не будет и второй ракетки мира Александра Зверева — тот получил серьезную травму на «Ролан Гаррос», перенес операцию и все еще восстанавливается.

В общем, турнир интересный, и хоть и без нескольких топов по разным причинам. Но из-за того, что рейтинговые очки не будут начисляться в этом сезоне на Уимблдоне, особо никто не отказывался от старта — статус сохраняется, призовые тоже. И интриги есть.

Потенциальные четвертьфиналы на Уимблдоне:

Мужчины

Новак Джокович (Сербия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 5)

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Хуберт Хуркач (Польша, 7)

Маттео Берреттини (Италия, 8) — Стефанос Циципас (Греция, 4)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Женщины

Ига Свентек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 8)

Паула Бадоса (Испания, 4) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)

Даниэль Коллинс (США, 7) — Онс Жабер (Тунис, 3)

Мария Саккари (Греция, 5) — Анетт Контавейт (Эстония, 2)