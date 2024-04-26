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Сегодня, 22:43

FIG удалила из правил пять названных в честь российских гимнасток элементов

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Дарья Трубникова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Международная федерация гимнастики (FIG) пересмотрела наименования элементов, названных в честь российских спортсменок.

Из правил нового олимпийского цикла 2025-2028 убрали элементы Зарины Гизиковой — два баланса и одно вращение, баланс Ольги Капрановой и вращение Дарьи Трубниковой.

Также из списка убрали вращение Алии Гараевой из Азербайджана.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024-го.

В феврале 2024-го FIG выдала допуск к соревнованиям в нейтральном статусе для трех российских тренеров.

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