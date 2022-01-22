В третьем матче на Открытом чемпионате Австралии Даниил Медведев не показал искрометной игры, но уверенно победил Ботика ван де Зандсхульпа из Нидерландов в трех сетах.

Australian Open

Мужчины. Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Ботик ван де Зандсхульп (Нидерланды) — 6:4, 6:4, 6:2

Для Даниила Медведева первая неделя австралийского «мейджора» выдалась насыщенной. Второй номер «посева» еще до старта турнира фактически стал его первой ракеткой, после того как закончилась судебная сага с участием властей Австралии и Новака Джоковича. В этом статусе Медведев провел разминочный матч первого круга, легко разобравшись с представителем Швейцарии Хенри Лааксоненом, а затем прошел серьезную проверку сил, обыграв Ника Кирьоса.

Скандальный любимец мельбурнской публики оказал Даниилу серьезное сопротивление, использовав богатый арсенал различных трюков. Причем как во время игры, так и в перерывах — достаточно вспомнить только похищенное у Медведева полотенце. Но в итоге россиянину хватило четырех сетов.

Вызов публике

Попутно, кстати, Медведев вошел в привычное ему состояние легкого конфликта с публикой, рьяно поддерживавшей Кирьоса. Эти пикировки Даниила с трибунами всегда придают особую драматургию его матчам, достаточно вспомнить US Open в 2019-м.

На сей раз Медведева возмутило, что болельщики шумели после его неудачных первых подач. Он начал свой небольшой крестовый поход во время разговора с Джимом Курье на корте и продолжил в интервью под трибунами. «Шумели не все, возможно, у тех, кто так делает, просто низкий IQ», — предположил Медведев. А потом еще и подчеркнул в посте в своих соцсетях. Очень интересно было посмотреть, что будет в третьем круге.

Тем более что соперник у Медведева тоже был нетривиальный. На Открытом чемпионате США прошлой осенью, где Даниил открыл счет победам на «Больших шлемах», он за весь турнир отдал всего один сет. Это случилось в четвертьфинале против голландца Ботика ван де Зандсхульпа. Прошло несколько месяцев, и они встретились снова.

Вызов принят

Имя ван де Зандсхульпа год назад ничего не говорило даже специалистам. Но за прошлый сезон теннисист из Нидерландов добился заметного прогресса, прошел квалификацию на всех «мейджорах» и прорвался в топ-100. К новому матчу с Медведевым он подошел уже 56-й ракеткой мира. И по итогам турнира в Мельбурне поднимется еще выше.

Выступления в Мельбурне голландец начал, меньше чем за два часа разобравшись с Яном-Леннардом Штруффом. А во втором раунде и вовсе провел, по сути, один сет против опытного француза Ришара Гаске. Причем этот сет ван де Зандсхульп проиграл. Но затем у Гаске возникли проблемы со здоровьем, он отдал 10 геймов подряд и снялся. Поэтому Ботик вряд ли успел устать.

Перед игрой голландец говорил, что прошлый матч с Медведевым стал для него первым с топ-соперником, и первые два сета он просто пытался адаптироваться к такому уровню. Теперь ван де Зандсхульп уже должен был привыкнуть, но начало игры осталось за Даниилом. Он легко принял вызов соперника, стремившегося проводить долгие розыгрыши, отлично оборонялся и контратаковал. И уже в третьем гейме сделал брейк, до этого взяв собственную подачу под ноль.

Тогда Ботик решил пробовать найти удачу у сетки, куда стал ходить буквально через розыгрыш. И это помогло ему на какое-то время выравнять игру. Впрочем, ее нити все равно остались в руках у Медведева. Он уверенно вел матч в нужном ему направлении, не позволяя оппоненту лишнего. Небольшая заминка вышла, лишь когда Даниил вышел подавать на первый сет — активный прием от соперника и собственная двойная ошибка заставили россиянина отыгрывать два брейк-пойнта. Но Медведев не стушевался, быстро сравнял счет, благодаря подаче заработал сетбол и завершил партию эйсом. А вот ван де Зандсхулп в эти моменты мог сыграть и лучше.

«Every relationship has its ups and downs.» ???



That's one way to get the Melbourne Park crowd behind you, Daniil...#AusOpen | @DaniilMedwed pic.twitter.com/werQU3KHkn — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 22, 2022

От зоопарка до филармонии

Преимущество Медведева в стартовом сете не назовешь подавляющим, но он делал ровно столько, чтобы быть лучше соперника. А в начале второй партии провернул тот же самый трюк: обменявшись с ван де Зандсхульпом геймами, он следом взял его подачу. Голландец даже не успел опомниться и просчитать ситуацию — атака Медведева, две собственные ошибки, и вот уже Даниил на тройном брейке закидывает мяч ему за шиворот. После этого вторая ракетка мира под ноль взял собственную подачу, чтобы закрепить успех.

Оседлав победную волну, Медведев заработал двойной брейк-пойнт и в следующем гейме, но тут уже огрызнулся ван де Зандсхульп, который здорово провел несколько розыгрышей, заставил соперника ошибаться и спасся. Следом уже Медведеву пришлось уходить от обратного брейка, что он и сделал, вовремя включив подачу.

Вообще, если во встрече с Кирьосом мы увидели битву двух стилей — максимально агрессивного тенниса от австралийца и прагматичного оборонительного от Даниила, то на этот раз оба соперника действовали примерно в одном ключе. При этом Медведев явно выше классом плюс обладает более мощной подачей, которая во многих моментах его выручала. За весь матч ван де Зандсхульп так и не взял ни одного «чужого» гейма. А второй сет докатился до конца по точно такому же сценарию, как и первый.

Вы спросите, а как же публика? Зрители вели себя максимально корректно, как будто прошлого матча и событий после него и не было. «Зоопарк» уехал вместе с Кирьосом, атмосфера на этот раз была ближе к классическому концерту в филармонии.

В третьей партии Медведев попробовал отступить от канона, но не смог взять чужую подачу в первом гейме, хотя имел шанс. Впрочем, россиянин добился своего в пятом — ван де Зандсхульп отыграл два брейк-пойнта, но на третьем скрытом матчболе после обмена ударами не попал в корт по длине. После этого судьба встречи была решена — голландец сник и довольно быстро проиграл еще три гейма подряд.