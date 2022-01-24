Неизвестный американец погонял Медведева на Australian Open. Даниил назвал его игру скучной

Лучший теннисист не без нервов вышел в четвертьфинал в Австралии.

Открытый чемпионат Австралии

Мужчины. Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Максим Кресси (США) — 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5

Американец Максим Кресси пока что главная сенсация Australian Open. Примерно таким в прошлом году был Аслан Карацев, неожиданно дошедший от квалификации турнира до полуфинала. До Австралии у Максима не было никаких впечатляющих результатов, а с Даниилом Медведевым он и вовсе встречался впервые. Большинство посчитало, что сетка у россиянина слишком уж легкая: четвертый раунд, а он играет против неизвестного Максима Кресси. Это ли не удача?

Король первых двух сетов и медицинский тайм-аут в третьем

В первых двух сетах Медведев был королем. 2-я ракетка мира против 70-й в рейтинге ATP — кто-то ожидал другого исхода? Кресси видит себя первым номером в мире, но пока что он далеко от этой позиции. Тогда как Даниил уже один из лучших теннисистов мира. Особенно это было заметно в первом сете, когда американец взял всего две свои подачи, а Медведев выиграл два брейк-пойнта и спокойной закончил сет, потратив минимум усилий.

Во втором сете пошли проблемы. Неплохие шансы на брейки у Даниила были, особенно в начале сета. Возможностей много — реализация подкачала. Кресси хуже справлялся с приемом подачи соперника, что и вылилось в победу 2-й ракетки на тай-брейке. Да еще и количеств двойных у Максима поражало — целых 18 за игру! А мы еще пяти Медведева удивляемся.

Дальше интереснее не стало — соперники обменивались взятыми подачами, но вперед никто не выходил. Американец наладил свою, Медведев лишнего не отдавал. В середине третьей партии Даниил позвал врача на корт — физиотерапевт помассировал россиянину поясницу, после чего игра продолжилась.

Везение американца, по версии Медведева

То ли у Медведева реально начались проблемы со здоровьем, то ли это был отвлекающий маневр, но ход сета это не переломило. Снова дело пришло к тай-брейку, а геймы до этого преимущественно брались без особого сопротивления. В общем, ничего выдающегося не произошло, а тай-брейк в этот раз достался Кресси.

«Просто невероятно, как ему везет. За всю свою жизнь никогда такого не видел», — высказался Медведев об игре соперника прямо по ходу матча. На это повлияла одна из подач Кресси, когда мяч мог уйти в аут, но задел линию и остался на корте.

В четвертом сете снова можно было бы ждать тай-брейка, но после взятой партии у самого Медведева Максим занервничал. У Даниила было возможностей по брейк-пойнтам на целый матч — один из геймов на подаче Кресси продолжался 12 минут, но все равно ушел к американцу. Россиянину явно было проще — гейм за 49 секунд, как вам такое? В послематчевом интервью для Eurosport Медведев тоже говорил о куче брейк-пойнтов, которые он так и не реализовал вплоть до концовки сета и матча. После нескольких «ровно» у него, наконец, получилось, и дальше уже никаких проблем на своей подаче.

Grand Slam quarter-finals number 6?? for @DaniilMedwed ?



He defeats Maxime Cressy in 4 sets 6-2, 7-6(4), 6-7(4), 7-5 and his longest match so far: 3h30 ?#AusOpen | #AO2022 pic.twitter.com/qAKa3lMWkt — ATP Tour (@atptour) January 24, 2022

По ходу матча россиянин выкрикнул в воздух: «Это так скучно!» — вероятно, имея в виду игру соперника. После в интервью это подтвердилось — Даниил искренне рассказал, что произнес эту фразу в воздух, пытаясь хоть немного залезть в голову соперника и помешать ему сосредоточиться. Получилось ли? Об этом говорит результат матча, а Медведев идет в четвертьфинал, где встретится с Феликсом Оже-Альяссимом. В матче ATP Cup Даня легко обыграл канадца, отвесив ему «баранку» во втором сете, но Феликс мог уже собраться после такого.