Неудачный день для российских теннисистов. Карацев и Хачанов вылетели с Australian Open

Их соперники — Надаль и Маннарино — встретятся в 1/8 финала.

Открытый чемпионат Австралии

Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Карен Хачанов (Россия, 28) — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.

Адриан Маннарино (Франция) —Аслан Карацев (Россия, 18) — 7:6, 6:7, 7:5, 6:4.

После того, что мы увидели в прошлых раундах, было немного наивно полагать, что сегодня Аслан и Карен без проблем пройдут своих соперников, учитывая, что это не абы кто, а Маннарино и Надаль. Ни Карацев, ни Хачанов со своей задачей не справились. Победители сегодняшних матчей встретятся в 1/8 финала Australian Open.

Надаль выбил с турнира великого игрока и хорошего друга

Рафаэль Надаль проиграл свой первый сет на Открытом чемпионате Австралии по теннису, но в итоге одолел Карена Хачанова и в 15-й раз вышел в четвертый раунд в Мельбурне плюс в девятый раз в карьере победил Хачанова. Испанец, который выглядел блестяще, несмотря на свое долгое отсутствие из-за проблем со ступней в прошлом сезоне, легко провел первые два сета при свете арены Рода Лейвера, но Хачанов пригрозил перевернуть матч с ног на голову, выиграв третий. Тем не менее Надаль снова вышел вперед в начале четвертой партии, бурно празднуя, прервав подачу, и одержал победу со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.

Если описывать все то, что происходило на корте, то по существу все складывалось так. Рафа был очень быстр, а Карен поначалу некоторое время приходил в себя, адаптировался под испанца, поэтому и на своей подаче допускал много ошибок — частенько мячи вылетали в аут. В простых для себя ситуациях Карен допускал ошибки. Надаль как будто перекрывал весь корт: куда ни играй Хачанов, Рафа все ногами вытягивал. До момента проседания игры испанца в третьей партии и после него доминирование оппонента Хачанова была очень заметным. Та убедительность, с которой играл Надаль, с первых геймов предрешала уже известный нам результат.

Отметим игру Хачанова в третьем сете, здесь действительно все было замечательно: сами удары, скорость, темп. В игре испанца тоже были тревожные звоночки и претензии к себе, иначе откуда проигранный сет. Но в тот момент Хачанову уже нечего было терять, все было поставлено на карту, поэтому и появились прекрасные розыгрыши в исполнения Карена. Жаль, но этого оказалось мало, чтобы перебороть Надаля. Очевидно, вернувшийся после перерыва в хорошей форме испанец взял свое и прошел дальше.

Это был центральный матч игрового дня, вечерняя сессия при 50-процентной заполняемости трибун, поэтому можно было ожидать, что зрители будут на стороне Карена в отсутствии на турнире Джоковича — ну не выигрывать же Надалю рекордный «Шлем». Но публика равно поддерживала обоих теннисистов, сегодня ее винить не в чем.

В послематчевом интервью Надаль назвал встречу с Хачановым своим лучшем матчем после своего возвращения в тур: «Сегодня вечером я играл против великого игрока и хорошего друга в туре. Без сомнения, это был мой лучший матч с тех пор, как я вернулся. Такие ночи, как сегодня, значат все. В моем арсенале много энергии, чтобы продолжать сражаться каждый божий день».

Изнурительный теннис от Карацева и Маннарино

Четыре сета, 48 геймов и почти пять часов длилось противостояние Адриана Маннарино и Аслана Карацева на Маргарет Корт Арене. По итогам матча в четвертый круг австралийского «мейджора», к сожалению, прошел француз. И сделал он это впервые в своей карьере.

Сначала ничего не предвещало беды: независимо от результатов в первых партиях, Аслан выглядит увереннее, агрессивнее по игре, чем француз. Конечно, промелькивали чистейшие геймы Адриана и ошибки от россиянина, но тогда это еще ничего не значило. Прямо была видна эта жажда Карацева пройти в следующий круг и еще дальше: шикарные удары, прямо по линиям, передвижение по корту — все на высшем уровне. Но под конец первого сета француз расподавался, поэтому не обошлось без тай-брейка. Стартовый сет за Маннарино. Отметим, что Аслан выглядит прекрасно с точки зрения «физики» после коронавируса.

Чуть позже уже пошли вопросы к игре россиянина. Этому матчу не хватало интенсивности со стороны Карацева. То преимущество, которым он должен обладать, учитывая, что именно он «сеяный», — его не было видно. Ребята примерно равно шли друг за другом, выигрывали гейм за геймом, и тут Аслан обратился к своему боксу с кликом «How?», не понимая, как же одолеть Адриана. Это безвыходность ничего хорошего не сулила. Да, местами Карацев действовал куда вариативнее соперника, но все равно атака не получалась.

То, что сегодня показали теннисисты, — это был совершенно изматывающий теннис, с каждой стороны попытка взять подачу друг друга, но без брейков. Долгий, высасывающий силы матч, в четвертом сете даже физио на корте появился для Карацева, но что-то кардинально изменить не получилось: послезавтра Надаль и Маннарино сыграют друг против друга.

В определенный момент матча показалось, что Аслан уж слишком любит корты Мельбурна, что даже уходить с них не хочет. Он играет в очень энергозатратный теннис, и тяга к победе, независимо от соперника, очень похвальна. Вижу цель, не вижу препятствий — это о Карацеве. Если сравнивать его прошлогодний путь к полуфиналу Открытого чемпионата Австралии по теннису с нынешним, то там тоже были очень сильные противники, местами сильнее, чем Маннарино или Макдональд, но тогда мы ничего от него не ждали. Каждый шаг вперед встречался удивлением, поддержкой и криками про «наше секретное оружие».

Сейчас чуть другая история: Аслан в статусе 15-й ракетки мира, победителя Кубка Дэвиса, ATP Cup, пары одиночных турниров сам к себе уже предъявляет другие требования. Он уверенней, агрессивней и желает задрать планку еще выше. Но за три матча на Australian Open Карацев провел суммарно около 13,5 часа на корте. Джокович столько же играл в прошлом году на всем турнире. Даже здоровье суператлета не может выдержать нагрузки, особенно учитывая, что Аслан недавно вылечился от коронавируса.