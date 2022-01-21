Australian Open: Медведев сыграет против ван де Зандсюлпа, расписание и результаты 22 января

Расписание и результаты шестого игрового дня Australian Open у мужчин

Расписание и все результаты шестого игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

03:00. Пабло Андухар (Испания) — Алекс Де Минаур (Австралия, 32)

03:00. Роберто Баутиста Агут (Испания, 15) — Тэйлор Фритц (США, 20)

03:00. Андрей Рублев (Россия, 5) — Марин Чилич (Хорватия, 27)

03:00. Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) — Максим Кресси (США)

03:00. Таро Даниэль (Япония, Q) — Янник Синнер (Италия, 11)

03:00. Бенуа Пэр (Франция) — Стефанос Циципас (Греция, 4)

03:00. Дэниэл Эванс (Великобритания, 24) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9)

03:00. Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Даниил Медведев (Россия, 2)