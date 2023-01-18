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Сегодня, 11:30

Надаль провалил защиту трофея. Матча-реванша с Медведевым не будет

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters
Вторая ракетка мира сенсационно уступил во втором круге Открытого чемпионата Австралии и вылетит из топ-5.

Australian Open. Мужчины
Одиночный разряд. Второй круг
Маккензи Макдональд (США) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 6:4, 6:4, 7:5

Большая сенсация на Открытом чемпионате Австралии — первый номер «посева» Рафаэль Надаль провалил матч против 65-й ракетки мира из США Маккензи Макдональд. За 2 часа 26 минут легендарный испанец не смог взять у малоизвестного соперника ни единого сета. Правда, все это сопровождалось явными проблемами Рафы с бедром, но это слабое оправдание самому раннему вылету Надаля на турнирах «Большого шлема» с января 2016 года. Действующий чемпион Australian Open не сумел защитить свой трофей и через две недели выпадет из первой пятерки мирового рейтинга.

Сбой в самый неподходящий момент

36-летний испанский ветеран давно играет через боль. Однако, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем, он умудряется показывать высочайшие результаты. В начале прошлого сезона Надаль ответил на слухи о скором завершении карьеры титулами на «Больших шлемах» в Мельбурне (впервые за 13 лет) и Париже (на своем любимом французском грунте). Правда, потом было снятие с финала в Уимблдоне и ранний вылет с US Open на фоне беспокойства о состоянии здоровья беременной жены, а еще невнятный финальный турнир года. Тем не менее Рафа в последнее время являлся примером стойкости и верности теннису. Но организм невозможно напрягать бесконечно. И на сей раз сбой случился в самый неподходящий момент.

Во втором сете 22-кратный чемпион «мейджоров» захромал на левую ногу и в конце сета взял медицинский тайм-аут, вызвав на корт физиотерапевта. Знаменитый теннисный боец не стал сниматься с матча, но было очевидно, что состояние здоровья не позволяет Надалю играть в полную силу и передвигаться по корту с нужной скоростью. Даже в таком состоянии Макдональду пришлось приложить много усилий для того, чтобы сломить сопротивление чемпиона. Третий сет получился очень упорным, но Маккензи сумел взять решающий брейк в концовке при счете 5:5. 27-летний американец оформил самую громкую победу в карьере.

«Было довольно сложно не утратить концентрацию в этой ситуации, — рассказывал после матча Маккензи, который во второй раз подряд прошел два раунда Открытого чемпионата Австралии. — Но я нашел способ не ослаблять напор. Надаль — невероятный чемпион. Он никогда не сдается, независимо от ситуации. Довести матч до победы против такого упорного соперника невероятно сложно. Я пытался оставаться сосредоточенным на своей игре и действовать в своем ритме. Счастлив, что в конце концов справился и вышел в третий круг, несмотря на все трудности».

Рафаэль Надаль. Фото Reuters
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Зачем истязать себя дальше?

Ранний вылет Надаля меняет расклады в верхней четверти сетки, где выступают россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев. Правда, обоим еще надо пройти второй и третий раунды для того, чтобы воспользоваться возможностями, которые открывает провал первой ракетки турнира. Но одно уже можно сказать определенно — матча-реванша, в котором Даниил мог бы отомстить Рафе за поражение в прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии, в этом году в Мельбурне точно не будет. Кроме того, сравняться с испанцем по количеству трофеев на ТБШ теперь может Новак Джокович. У Надаля таких титулов в одиночном разряде сейчас 22, а у серба — 21, и он продолжает свой путь на Australian Open.

Даниил Медведев. Медведев разгромил американца в первом матче в Австралии. Отдал всего три гейма

Напомню, что в прошлом году Рафа снялся с Уимблдона из-за проблем с мышцами живота. На этот раз очевидно, что у него новая травма — пока не известно, насколько она серьезна. Однако слезы жены Надаля, которую показали в телетрансляции, заставили болельщиков снова рассуждать о скором завершении карьеры великого испанца. 8 октября в семье Надаля родился долгожданный ребенок — сына назвали в честь отца Рафаэлем. В нынешней ситуации будет логичным, если звездный теннисист больше не станет истязать свой организм и повесит ракетку на гвоздь. Он уже и так совершил невозможное, а постоянно играть на обезболивающих ради эфемерной чемпионской гонки с Джоковичем — удовольствие крайне сомнительное.

Теннис
Рафаэль Надаль
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