Надаль поздравил Джоковича с победой на Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с победой на Australian Open-2023.
«Потрясающее достижение, Новак! Поздравляю тебя и твою команду! Это заслуженная победа. Наслаждайся!» — написал Надаль в социальной сети.
Джокович выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем. У Джоковича 10 титулов на Australian Open, семь — на Уимблдоне, три — на US Open и два — на «Ролан Гаррос».
Всего Джокович выиграл 93-й трофей в карьере. Больше только у Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).
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