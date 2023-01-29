Алькарас поздравил Джоковича с победой на Australian Open
Первая ракетка мира Карлос Алькарас поздравил Новака Джоковича с победой на Australian Open-2023.
Испанец потеряет первую строчку рейтинга ATP, куда переместится серб.
«Поздравляю Новака с победой на Australian Open и первой строчкой рейтинга! Абсолютно заслуженно! Надеюсь, скоро увидимся на корте!» — написал Алькарас в Twitter.
Алькарас провел 20 недель в статусе первой ракетки мира. Он является самым молодым лидером рейтинга ATP в истории среди мужчин.
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