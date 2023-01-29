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Сегодня, 21:04

Алькарас поздравил Джоковича с победой на Australian Open

Руслан Минаев
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас поздравил Новака Джоковича с победой на Australian Open-2023.

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«Поздравляю Новака с победой на Australian Open и первой строчкой рейтинга! Абсолютно заслуженно! Надеюсь, скоро увидимся на корте!» — написал Алькарас в Twitter.

Алькарас провел 20 недель в статусе первой ракетки мира. Он является самым молодым лидером рейтинга ATP в истории среди мужчин.

Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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