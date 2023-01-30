МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично

Что странного в новом заявлении ведомства Томаса Баха.

Международный олимпийский комитет стал одним из самых ярких ньюсмейкеров за последние дни. И главный посыл главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов на ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже, ожидаемо вызвал бурные дискуссии в спортивном сообществе.

Теперь к рекомендациям МОК о рассмотрении международными федерациями вопроса о возвращении на большие старты представителей России и Белоруссии в нейтральном статусе после 11 месяцев отстранения добавилось новое заявление. Пресс-служба организации ответила на письмо двух докладчиков Совета по правам человека (СПЧ ООН). В нем положительно оценили концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом на примере Australian Open. Что не так с этим заявлением?

Нарушение рекомендаций

Начнем с того, что весь год с февраля 2022 года Международная федерация тенниса (ITF), можно сказать, действовала вопреки. А именно — нарушала рекомендации МОК, который призвал федерации и организаторов мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов. Но в теннисных стартах россияне безо всяких проблем принимали участие практические во всех соревнованиях, в том числе в турнирах «Большого шлема».

Исключение — разве что несколько небольших турниров в Прибалтике и «Уимблдон», на который российские и белорусские теннисисты не были допущены. Это было решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC). Правда, из-за него турнир стал неким фарсом — ведь WTA и ATP лишили соревнования рейтинговых очков.

Примеру организаторов Уимблдонского турнира не стали следовать другие, на остальных соревнованиях серии «Большого шлема» россияне и белорусы выступали спокойно, как и на завершившемся недавно Australian Open. Вот и первая забавная составляющая нового заявления МОК: ведь именно этот турнир комитет и взял за основу для посыла о возможности концепции использования нейтрального флага. Турнир, который проходит вопреки одной из действующих рекомендаций организации.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Концепция нейтралитета

МОК сделал свое заявление только после запроса докладчиков Совета по правам человека (СПЧ ООН). То есть организации явно был нужен какой-то повод для того, чтобы сказать вслух о вполне хорошо работающей концепции нейтрального флага для спортсменов из России и Белоруссии? Судя по всему, так оно и есть.

«Концепция использования нейтрального флага поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения. Она отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель во время розыгрыша теннисного турнира «Большого шлема» — Australian Open. На этих соревнованиях представители России и Белоруссии соревновались как индивидуальные спортсмены. Они играли под нейтральным флагом без какой-либо идентификации своей страны.

Считаем, что данная концепция хорошо зарекомендовала себя. Аналогичная практика присутствует в велоспорте, а также в ряде профессиональных лиг по Северной Америке и Европе. На наш взгляд, основные принципы концепции соответствуют олимпийской хартии и соблюдались всеми Национальными олимпийскими комитетами", — говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Поощрение инициативы

Вот и получается, что Международный олимпийский комитет поддержал нарушение своих же рекомендаций. Но нужно понимать, что каждое новое заявление МОК будет активно обсуждаться в обществе и повлечет за собой какие-либо последствия.

Уже высказались мэр Парижа Анн Идальго, которая считает, что спортсменов нельзя лишать соревнований. А министр науки и культуры Финляндии Петри Хонконен и министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пытаются организовать целую коалицию против возвращения россиян.

К списку спикеров добавился и министр обороны Италии Гвидо Крозетто, который высказался против отстранения России от международных соревнований. А ведь именно в итальянских городах Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут Олимпийские игры-2026.

«Я считаю неправильным относиться ко всем россиянам как к врагам. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданского населения. Нужно всегда сохранять диалог», — приводит Corriere della Sera слова Крозетто.

Тем интереснее наблюдать, как же именно концепция применения нейтрального статуса для спортсменов из России начнет применяться на практике. Международные федерации дзюдо, тяжелой атлетики и гимнастики среди первых поддержали позицию МОК. Вероятнее всего, именно эти организации и начнут процесс возвращения россиян. Осталось увидеть, как это будет происходить на самом деле. И что станет поводом для новых заявлений МОК.