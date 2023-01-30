Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 15:30

МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Флаги Олимпийского комитета России на Олимпийских играх.
Фото Getty Images
Что странного в новом заявлении ведомства Томаса Баха.

Международный олимпийский комитет стал одним из самых ярких ньюсмейкеров за последние дни. И главный посыл главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов на ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже, ожидаемо вызвал бурные дискуссии в спортивном сообществе.

Теперь к рекомендациям МОК о рассмотрении международными федерациями вопроса о возвращении на большие старты представителей России и Белоруссии в нейтральном статусе после 11 месяцев отстранения добавилось новое заявление. Пресс-служба организации ответила на письмо двух докладчиков Совета по правам человека (СПЧ ООН). В нем положительно оценили концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом на примере Australian Open. Что не так с этим заявлением?

Нарушение рекомендаций

Начнем с того, что весь год с февраля 2022 года Международная федерация тенниса (ITF), можно сказать, действовала вопреки. А именно — нарушала рекомендации МОК, который призвал федерации и организаторов мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов. Но в теннисных стартах россияне безо всяких проблем принимали участие практические во всех соревнованиях, в том числе в турнирах «Большого шлема».

Российский фланг на&nbsp;матче с&nbsp;участием Даниила Медведева в&nbsp;Мельбурне 16&nbsp;января. На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы

Исключение — разве что несколько небольших турниров в Прибалтике и «Уимблдон», на который российские и белорусские теннисисты не были допущены. Это было решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC). Правда, из-за него турнир стал неким фарсом — ведь WTA и ATP лишили соревнования рейтинговых очков.

Примеру организаторов Уимблдонского турнира не стали следовать другие, на остальных соревнованиях серии «Большого шлема» россияне и белорусы выступали спокойно, как и на завершившемся недавно Australian Open. Вот и первая забавная составляющая нового заявления МОК: ведь именно этот турнир комитет и взял за основу для посыла о возможности концепции использования нейтрального флага. Турнир, который проходит вопреки одной из действующих рекомендаций организации.

Томас Бах. Фото Global Look Press
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Концепция нейтралитета

МОК сделал свое заявление только после запроса докладчиков Совета по правам человека (СПЧ ООН). То есть организации явно был нужен какой-то повод для того, чтобы сказать вслух о вполне хорошо работающей концепции нейтрального флага для спортсменов из России и Белоруссии? Судя по всему, так оно и есть.

«Концепция использования нейтрального флага поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения. Она отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель во время розыгрыша теннисного турнира «Большого шлема» — Australian Open. На этих соревнованиях представители России и Белоруссии соревновались как индивидуальные спортсмены. Они играли под нейтральным флагом без какой-либо идентификации своей страны.

Томас Бах. Бах готов пустить россиян на Олимпиаду-2024. Глава МОК раскритиковал позицию Украины

Считаем, что данная концепция хорошо зарекомендовала себя. Аналогичная практика присутствует в велоспорте, а также в ряде профессиональных лиг по Северной Америке и Европе. На наш взгляд, основные принципы концепции соответствуют олимпийской хартии и соблюдались всеми Национальными олимпийскими комитетами", — говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Флаг Олимпийского комитета России на Олимпийских играх. Фото Дмитрий Коротаев, Известия
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Поощрение инициативы

Вот и получается, что Международный олимпийский комитет поддержал нарушение своих же рекомендаций. Но нужно понимать, что каждое новое заявление МОК будет активно обсуждаться в обществе и повлечет за собой какие-либо последствия.

Уже высказались мэр Парижа Анн Идальго, которая считает, что спортсменов нельзя лишать соревнований. А министр науки и культуры Финляндии Петри Хонконен и министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пытаются организовать целую коалицию против возвращения россиян.

К списку спикеров добавился и министр обороны Италии Гвидо Крозетто, который высказался против отстранения России от международных соревнований. А ведь именно в итальянских городах Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут Олимпийские игры-2026.

Олимпийские кольца и&nbsp;флаг России. На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве

«Я считаю неправильным относиться ко всем россиянам как к врагам. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданского населения. Нужно всегда сохранять диалог», — приводит Corriere della Sera слова Крозетто.

Тем интереснее наблюдать, как же именно концепция применения нейтрального статуса для спортсменов из России начнет применяться на практике. Международные федерации дзюдо, тяжелой атлетики и гимнастики среди первых поддержали позицию МОК. Вероятнее всего, именно эти организации и начнут процесс возвращения россиян. Осталось увидеть, как это будет происходить на самом деле. И что станет поводом для новых заявлений МОК.

39
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Польша намерена создать коалицию против участия России на Олимпиаде-2024
Президент ФФР — о рекомендациях МОК: «Они каждый день проверяют на вшивенького»
Президент ОКР отверг вариант бойкота Олимпиады 2024 года в Париже
В ФСГР назвали позитивным шагом заявление МОК о концепции допуска россиян к соревнованиям в нейтральном статусе
Губерниев — о заявлении МОК: «Если будет возможность поехать, то ею нужно пользоваться в любом статусе»
Тарасова: «Даже не представляю себе Олимпиаду-2024 без русских»
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Хачанов в полуфинале, Рублев в топ-8, ранний вылет Медведева и Надаля
Медведев еще вернется в топ-5. Колонка Екатерины Макаровой
Надаль поздравил Джоковича с победой на Australian Open
Кубок, шампанское и автограф для беременной женщины. Десять титулов Джоковича на Australian Open
Алькарас поздравил Джоковича с победой на Australian Open
Тарпищев о женском финале Australian Open: «Мы выиграли 8 командных кубков и 36 «шлемов» — у кого такие результаты?»
Тарпищев: «Джокович показал, что ему сейчас нет равных»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бах готов пустить россиян на Олимпиаду-2024. Глава МОК раскритиковал позицию Украины
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости