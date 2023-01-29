Теннис
«Большой шлем»
Новости Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

29 января, 22:00

Кубок, шампанское и автограф для беременной женщины. Десять титулов Джоковича на Australian Open

Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Новак Джокович.
Фото Getty Images
Как серб праздновал свои победы в Мельбурне.

В воскресенье Новак Джокович в очередной раз доказал свое величие, выиграв Открытый чемпионат Австралии в десятый раз в своей карьере. В решающем поединке серб обыграл Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Давайте вспомним, как легендарный теннисист праздновал свои предыдущие титулы.

Новак Джокович. Джокович взял юбилейный Australian Open. Серб — снова первая ракетка мира

Свой первый титул в Австралии Новак взял в 2008 году, обыграв француза Жо-Вилфрида Тсонга. В полуфинале был повержен действующий чемпион Роджер Федерер, и уже никто не смог остановить серба на пути к столь желанной победе. Во второй раз в карьере он вышел в финал турниров «Большого шлема», и удача улыбнулась ему, подарив первый в жизни титул. Радость победы теннисист разделил со своими братьями.

Новак Джокович с трофеем. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Новак Джокович со своими братьями. Фото Getty Images
Новак Джокович со своими братьями.
Фото Getty Images

Возможность повторить успех появилась в 2011 году. Как и в прошлый раз, его соперником в полуфинале был Федерер, и Новак вновь подтвердил свое превосходство. В финальном матче он без проблем одолел британца Энди Маррэя.

Новак Джокович в 2011 году. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Следующий сезон Джокович снова начал с победы на Australian Open, защитив свой титул. В решающей схватке в упорной борьбе он вырвал победу у Рафаэля Надаля. Соперники провели на корте 5 часов 53 минуты, а этот матч стал по-настоящему рекордным по продолжительности. После игры чемпион с удовольствием позировал в Карлтонских садах.

Новак Джокович не сдерживал эмоций после трудовой победы. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Новак Джокович в Карлтонских садах. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В 2013 году Джокович стал первым теннисистом Открытой эры, выигравшим австралийский турнир в третий раз подряд. Соперником в финальной игре снова стал Маррей, и, как и ранее, победу праздновал сербский спортсмен.

Новак Джокович в раздевалке после победы в 2013 году. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Новак Джокович и его трофей в 2013 году. Фото Getty Images
Фото Getty Images

2015 год стал одним из самых успешных в карьере Новака: он завоевал титул «Большого шлема не только на кортах Мельбурна, но и выиграл Уимблдон и Открытый чемпионат США. В полуфинале серб выбил из игры действующего победителя Станисласа Вавринку, а в финале его вновь ждала победа над Марреем. Джокович установил новый рекорд по количеству титулов на турнире.

Новак Джокович на фоне проплывающих гребцов в 2015 году. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Новак Джокович отмечает победу шампанским. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Финал 2016 года стал полным повторением предыдущего розыгрыша: Джокович и Маррей вновь встретились в решающей игре, и британец не смог остановить своего соперника на пути к трофею. Новак обновил свой же рекорд, став уже шестикратным победителем Australian Open.

Победители Australian Open-2016 Новак Джокович и Анжелика Кербер. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Седьмой титул покорился Джоковичу в 2019 году. В финале в трех сетах был обыгран Надаль. Чемпионская фотосессия состоялась в Королевских ботанических садах Мельбурна.

Новак Джокович на фотосессии в Королевском ботаническом саду. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Новак Джокович и его средство передвижения по ботаническому саду. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Год спустя серб повторил успех, победив в финальной игре Доминика Тима. Самая приятная часть после награждения прошла там же, где и в предыдущем сезоне — на фоне буйной зелени и живописных видов города. А самой напористой болельщице даже удалось попасть в объективы фотокамер и поздравить спортсмена лично.

Новак Джокович в ботаническом саду Мельбурна. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Новак Джокович отмечает победу в 2020 году. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Новак Джокович принимает поздравления от своей болельщицы. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В 2021 году соперником Джоковича в титульном матче стал россиянин Даниил Медведев, которому так и не удалось остановить действующего чемпиона турнира. Новак продлил свою победную серию на австралийских кортах до трех побед подряд и девяти побед в общем. Позировать с кубком Новаку посчастливилось на пляже Брайтон, известном своими красочными лодочными домиками. Общительный теннисист с радостью общался с фанатами, раздавал автографы и даже расписался на животе беременной женщины.

Новак Джокович на пляже Брайтон. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Новак Джокович и его трофей в 2021 году. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Новак Джокович отсавляет свой автограф на животе беременной женщины. Фото Getty Images
Фото Getty Images

И вот, наконец, она — юбилейная победа великого теннисиста на кортах Мельбурна. В прошлом году Новаку не удалось выступить на турнире из-за отсутствия прививки от коронавируса и связанного с этим скандала, но он вернулся и выиграл десятый решающий матч из десяти на австралийском мейджоре. Сразу после матча он разделил свою радость со своими родными.

Новак Джокович со своей мамой. Фото AFP
Фото AFP
Новак Джокович отпраздновал победу с родными. Фото AFP
Фото AFP
Новак Джокович и его юбилейный трофей Открытого чемпионата Австралии. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
фото
Новак Джокович
1
1
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
В США назвали план Зеленского по захвату Крыма безумием
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Хачанов в полуфинале, Рублев в топ-8, ранний вылет Медведева и Надаля
Алькарас поздравил Джоковича с победой на Australian Open
Тарпищев о женском финале Australian Open: «Мы выиграли 8 командных кубков и 36 «шлемов» — у кого такие результаты?»
Тарпищев: «Джокович показал, что ему сейчас нет равных»
Турсунов назвал ожидаемым финал женского Australian Open
Ольховский: «Сегодня Джокович был хорош. Серб очень уверенно играет»
Чесноков: «Рыбакина потенциально может выигрывать турниры «Большого шлема» в будущем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович взял юбилейный Australian Open. Серб — снова первая ракетка мира
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости