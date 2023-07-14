Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона — 3:6, 3:6, 3:6. Игра длилась 1 час 52 минуты.

20-летний испанец второй раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». Он чемпион US Open 2022 года.

Алькарас в финале турнира сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который ранее обыграл Янника Синнера (6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:3, 6:3