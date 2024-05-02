Медведев обойдет Алькараса в рейтинге ATP в случае выхода в полуфинал «мастерса» в Мадриде

Россиянин Даниил Медведев может обойти идущего третьим в рейтинге ATP Карлоса Алькараса в случае выхода в полуфинал турнира серии «мастерс» в Мадриде.

На данный момент россиянин набрал 7195 очков в лайв-рейтинге ATP и идет на четвертом месте. Алькарас после поражения от Андрея Рублева в 1/4 финала набрал 7345 очков и занимает третью строчку.

Медведев в четвертьфинале «мастерса» сыграет с чехом Иржи Легечкой. В случае победы он наберет 7395 очков.