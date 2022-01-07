Троицки: «Джоковича в каком-то смысле пытают. Он в дерьмовых условиях, в отеле с беженцами и мигрантами»

Сербский теннисист Виктор Троицки высказался о скандале со своим соотечественником Новаком Джоковичем, которого не пускают в Австралию.

«Это кошмар для спорта, — приводит слова Троицки Lequipe. — Ни один спортсмен, тем более один из величайших теннисистов в истории, не сталкивался с таким отношением. Джоковича в каком-то смысле пытают. Он в дерьмовых условиях, в отеле с беженцами и мигрантами. Чемпион его уровня, девятикратный победитель Australian Open не заслуживает такого отношения. Это серьезный политический скандал, который не имеет никакого отношения к спорту».

По мнению теннисиста, власти Австралии решили показать свою силу на примере с Джоковичем.

«Новаку разрешили приехать в Австралию, все было чисто, а теперь разрешение отменили. Это же бред. Я не знаю, что будет дальше, ведь постоянно поступает разная информация. Это скандал, и это недопустимо для Австралии, которая в прошлом году уже создала много проблем постоянно меняющимися правилами. Я также возмущен, что ATP и Australian Open еще не выпустили заявлений в поддержку Джоковича. ATP должна защищать теннисистов. Они должны были что-нибудь сделать», — сказал он.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

В настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе, обжаловав решение пограничных служб в суде. Окончательное решение суд примет 10 января.