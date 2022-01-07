Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Зампремьера Австралии — Джоковичу: «Если ты попадаешь в нашу страну и не говоришь нам правды, мы вышвырнем твой зад отсюда»

Зампремьера Австралии Джойс высказался о скандале с Джоковичем
09:59
Теги:

Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс высказался о скандале с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, которого не пускают в страну.

«Если Джокович не заполнил формы должным образом, значит, он шутит над суверенными полномочиями другой нации, — приводит слова Джойса NZHerald со ссылкой на BBC. — Джокович должен понять, что, если уж бог наградил его определенным талантом, этот талант не выше суверенных прав других наций. Если ты попадаешь в нашу страну и не говоришь нам правды, мы вышвырнем твой зад отсюда».

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

В настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе, обжаловав решение пограничных служб в суде. Окончательное решение суд примет 10 января.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Трагедия или шанс проверить резерв? Коронавирус Латыпова — не повод забывать про первый этап Кубка мира в году
Протестующие забаррикадировались в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате
10
9
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное