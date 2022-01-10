Тарпищев считает, что Джокович не будет играть на Australian Open, независимо от решения суда

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение суда отменить аннулирование визы Новака Джоковича в Австралии.

«Ну, решил суд отменить аннуляцию визы Джоковича, а дальше-то что? Дальше ATP уже должна решать, дальше организаторы ему запретят играть и все. Будет еще продолжение какое-то, эта новость еще ничего не значит. Я ничего не думаю, потому что это право организаторов. По визе он попал, но ATP до сих пор молчит, не высказывает мнение, а организаторы приняли решение, что невакцинированные не могут участвовать. Слова за организаторами», — сказал Тарпищев «СЭ».

Australian Open пройдет с 17 по 30 января. В прошлом году Открытый чемпионат Австралии выиграл Новак Джокович.