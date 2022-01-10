«Я бы немедленно отправился на тренировочные корты Australian Open». Известный журналист дал совет Новаку Джоковичу

Известный теннисный журналист Бен Ротенберг дал совет в Twitter Новаку Джоковичу, как сделать так, чтобы его не преследовало правительство Австралии.

«Если бы я был Джоковичем, я бы немедленно отправился на тренировочные корты Australian Open. Там можно сфотографироваться и таким образом стать частью турнира, чтобы участие выглядело решенным делом — по крайней мере, визуально. Это осложнило бы правительству проведение повторного задержания», — написал Ротенберг в Twitter.

Федеральный судья Австралии Энтони Келли назвал незаконным задержание сербского теннисиста Новака Джоковича и призвал освободить его в зале суда.

Джокович с 6 января пребывал в отеле для нелегальных мигрантов в Мельбурне после отказа во въезде в Австралию и аннулирования визы.