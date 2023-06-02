Джокович: «Горжусь своим сегодняшним выступлением»

Серб Новак Джокович прокомментировал победу над испанцем Алехандро Давидовичем Фокина в третьем круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2.

«Конечно, победа есть победа. Первые два сета мы играли три часа. Казалось, если я проиграю второй сет — игра затянется на пять часов. Но нужно быть к этому готовым. Это «Большой шлем», пятисетовый формат, самое медленное покрытие в теннисе. Матчи требуют огромных усилий. Нужно верить в себя и стараться выжимать максимум. Я горжусь своим сегодняшним выступлением», — сказал после игры 22-кратный победитель турниров «Большого шлема».

В четвертом круге открытого чемпионата Франции Джокович сыграет с лучшим в паре Хуан Пабло Варильяс (Перу) — Хуберт Хуркач (Польша).