Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:55

Демин поделился впечатлениями от «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист, 17-летний Ярослав Демин, который 10 июня стал чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде, рассказал о впечатлениях от турнира.

«Смотрел за мужскими и женскими матчами, за юниорками наблюдаю. Нравится, какую конкуренцию они составляют, особенно мужской тур. Тут, изнутри, невероятно смотреть, как профессионалы подготавливаются и играют матчи в том же месте, что и мы: разминаемся в одних и тех же залах, кушаем вместе. Можно понаблюдать, чем они занимаются до матчей, какие задания выполняют. Что бросается в глаза? Настрой. Это самое главное. Видел, как Новак Джокович готовился на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Когда я сидел в раздевалке, он должен был играть с Диего Шварцманом, видел его глаза, которые были готовы меня «убить». Сразу видно, что человек выходит на корт и готов всех побеждать. Этот взгляд, уверен, сохранился и на финал в 2023-м — ему хочется быть лидером. Не знаю, получится у него или нет, но шансы победить есть. Потому что взять 23 «Шлема» невероятно. Всегда рад выходить, особенно на большие турниры, тот же самый «Ролан Гаррос». Это что-то невероятное», — приводит слова Демина «Чемпионат».

Демину 17 лет, он занимает 1311-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде и 1250-ю позицию в одиночном. В 2021 году в составе сборной России Демин стал победителем юниорского Кубка Дэвиса.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5135911-glaza-dzhokovicha-byli-gotovy-menya-ubit-dyomin-o-vpechatleniyah-ot-rolan-garros.html
Теннис
Roland Garros
0
Читайте также
Драка на фоне падающих крыс. Настоящая вакханалия в финале Кубка Стэнли
«На пляже от меня не могут оторвать глаз». Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдершей
Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони
В Японии напомнили о «ядерном зонтике» Китая над Украиной
Телеведущая Sky News высмеяла поведение Байдена на военной базе в США
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: Джокович — король Парижа
Биг-3 российского тенниса! Историческое достижение Медведева, Рублева и Хачанова
Демин прокомментировал победу на юниорском «Ролан Гаррос» в парном разряде
Тарпищев — о 23-м «Большом шлеме» Джоковича: «Новак — величайший из величайших!»
Ольховский: «Джокович величайший, 23 победы в одиночном разряде»
Джокович: «Мне всегда было труднее всего выиграть «Ролан Гаррос»
Надаль поздравил Джоковича с рекордом по числу побед на турнирах «Большого шлема»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Демин прокомментировал победу на юниорском «Ролан Гаррос» в парном разряде
Новости
RSS RSS
Все новости