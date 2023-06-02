Стивенс обыграла Путинцеву в третьем круге «Ролан Гаррос», следующая соперница — Соболенко
Американка Слоан Стивенс обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 3:6, 6:2.
В следующем круге победительница US-Open-2017 сыграет с белоруской Ариной Соболенко.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Слоан Стивенс (США) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 3:6, 6:2
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