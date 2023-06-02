Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:00

Стивенс обыграла Путинцеву в третьем круге «Ролан Гаррос», следующая соперница — Соболенко

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американка Слоан Стивенс обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 3:6, 6:2.

В следующем круге победительница US-Open-2017 сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Слоан Стивенс (США) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 3:6, 6:2

Теннис
Roland Garros
Арина Соболенко
Слоан Стивенс
Юлия Путинцева
3
0
Читайте также
УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов
«Как я могу помочь?! Сказать: «Саша, не пей»?!» Федор Емельяненко: откровенное интервью
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аванесян обыграла Таусон в третьем круге «Ролан Гаррос»

Джокович: «Горжусь своим сегодняшним выступлением»
Новости
RSS RSS
Все новости