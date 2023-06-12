Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:12

Демин прокомментировал победу на юниорском «Ролан Гаррос» в парном разряде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Матч против выигравших юниорский Australian Open американцев Лернера Тиена и Купера Уильямса был самым сложным на победном юниорском «Ролан Гаррос» для российского теннисиста Ярослава Демина.

«Я невероятно счастлив выиграть этот турнир. Для меня выиграть турнир Большого шлема — это нечто. Самый сложный матч был в четвертьфинале — против победителей Australian Open. С моим партнером мы играем недавно, но очень хорошо. К сожалению, в одиночке я отыграл не очень хорошо, проиграл во втором раунде, мальчик был более сильным. Но пара меня очень порадовала, я очень доволен ей», — приводит слова Демина ТАСС.

Демину 17 лет, он занимает 1311-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде и 1250-ю позицию в одиночном. В 2021 году в составе сборной России Демин стал победителем юниорского Кубка Дэвиса.

Источник: https://tass.ru/sport/17987601
Теннис
Roland Garros
0
Читайте также
Мировое фигурное катание теряет миллионы. Но это не связано с дисквалификацией России
Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: Джокович — король Парижа
Биг-3 российского тенниса! Историческое достижение Медведева, Рублева и Хачанова
Тарпищев — о 23-м «Большом шлеме» Джоковича: «Новак — величайший из величайших!»
Ольховский: «Джокович величайший, 23 победы в одиночном разряде»
Джокович: «Мне всегда было труднее всего выиграть «Ролан Гаррос»
Надаль поздравил Джоковича с рекордом по числу побед на турнирах «Большого шлема»
Джокович — король «Больших шлемов»! Серб на «Ролан Гаррос» доказал, что по-прежнему лучше всех
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев — о 23-м «Большом шлеме» Джоковича: «Новак — величайший из величайших!»
Новости
RSS RSS
Все новости