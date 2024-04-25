Педро: «Мы должны выиграть у «Динамо» во что бы то ни стало»

Нападающий «Зенита» Педро поделился с «СЭ» мнением о матче против «Рубина» (0:2).

— К сожалению, не смогли победить в важной игре. Думаю, что мы могли и должны были провести первый тайм лучше: надо было активнее пользоваться теми шансами, которые мы создавали.

— Есть ощущение, что «Зенит» играет с более сильными соперниками намного лучше, чем с середняками и аутсайдерами. Согласен?

— Я думаю, что мы должны выходить на каждую игру как на финал. Нам следует быть более сконцентрированными и использовать те шансы, которые сами создаем. А сейчас надо работать: мы должны выиграть ближайший матч с «Динамо» во что бы то ни стало, чтобы не подпустить к себе никого.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. В параллельном матче «быки» обыграли «Балтику» (3:2).