Мужской «Ролан Гаррос», 3-й круг: Хачанов встретится с Коккинакисом, Сонего — Рублев

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В пятницу, 2 июня, в Париже (Франция) пройдут матчи третьего круга турнира «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины. Одиночный разряд

Третий круг (время начала — московское)

12.00. Карен Хачанов (Россия, 11) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC)

13.30. Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублев (Россия, 7)

15.00. Фабио Фоньини (Италия) — Себастьян Офнер (Австрия, Q)

15.30. Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Кэмерон Норри (Великобритания, 14)

15.45. Новак Джокович (Сербия, 3) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 29)

17.00. Диего Шварцман (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция, 5)

17.00. Хуан Пабло Варильяс (Перу) — Хуберт Хуркач (Польша, 13)

17.45. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 26)