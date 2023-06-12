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Тарпищев считает, что Кудерметова и Самсонова сыграли ниже своих возможностей на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление россиянок на прошедшем «Ролан Гаррос».

«Кудерметова сыграла ниже своих возможностей. Считаю, Самсонова тоже. А Павлюченкова прыгнула выше головы. Потому что тяжело возвращаться после операции. Тем более серьезная травма колена. Этот турнир она сыграла выше своих возможностей, и ее можно похвалить! О результатах Мирры Андреевой можно не говорить. На следующем турнире могут и первый круг проиграть. И это нормальная работа, которая характерна для молодых игроков. От юных теннисистов требовать прыгнуть выше головы — неправильно», — цитирует Тарпищева Sport24.

Открытый чемпионат Франции проходил с 28 мая по 11 июня. В основной сетке турнира приняло участие 13 россиянок.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-06-12-tarpishchev-kudermetova-i-samsonova-na-rg-sygrali-nizhe-svoikh-vozmozhnostey-a-pavlyuchenkova-prygnula-vyshe-golovy
Теннис
Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
Шамиль Тарпищев
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