Тарпищев — о 23-м «Большом шлеме» Джоковича: «Новак — величайший из величайших!»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» высказался о победе Новака Джоковича в финале турнира «Ролан Гаррос». Серб обыграл норвежца Каспера Рууда (7:6 (7:1), 6:3, 7:5).

«Гений! Сколько над ним мир издевался, а он не сломался. Доказал, что он первая ракетка мира на очень долгие времена. Он побил рекорд по количеству «Шлемов»: Джокович — величайший из величайших! Были ли шансы у Рууда? Для меня вопрос стоял по-другому: насколько восстановился после полуфинала Новак, потому что он долго раскачивался, врабатывался. Но после первого сета сомнений не было, что Джокович выиграет, потому что играл он очень чисто», — сказал Тарпищев «СЭ».

Для Джоковича это третий успех на «Ролан Гаррос»: ранее он выигрывал в 2016 и 2021 годах. 36-летний серб стал 23-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он является рекордсменом среди мужчин по этому показателю. У Рафаэля Надаля — 22 титула.