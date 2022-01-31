Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7) в финале Australian Open.

«Это был потрясающий теннис, высочайшего уровня — игроки ошибались, когда их вынуждал соперник. Вести 2:0 по сетам и иметь 3 брейк-пойнта при равном счете на подаче Надаля — казалось, вот она победа. Но Надаль — монстр, Годзилла современного тенниса, не случайно выиграл 21 турнир Большого шлема. Он не прощает сопернику ничего», — сказал Медведев «СЭ».

Также генеральный директор питерского клуба высказался о провокациях в адрес Даниила Медведева по ходу матча.

«Еще совсем недавно болеть так шумно и односторонне, как на футболе, было возможно только на матчах Кубка Дэвиса. Но там играют команды стран. На теннисных турнирах и особенно на турнирах Большого шлема был неписанный кодекс поведения, по которому поддерживали удачные действия любого теннисиста, а не только, за которого болеешь. И уж в любом случае, не мешать другому теннисисту подавать, и улюлюкать без конца. Падение нравов очевидно и не делает чести австралийцам, потерявшим или не имевшим головы, и не смогшим достойно пережить поражение от Даниила своего «плохого парнишки» — Кирьоса», — добавил Медведев.

Надаль выиграл Australian Open во 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.

Даниил Медведев второй раз подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.