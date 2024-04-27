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Сегодня, 17:45

Российский яхтсмен перешел под флаг Вануату в попытке отобраться на Олимпиаду. На него подали в суд

Российский яхтсмен Новиков принял решение выступать за сборную Вануату
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Михаил Новиков.
Фото из соцсетей Михаила Новикова
Необычная история 19-летнего пензенца.

На этой неделе во французском Йере проходила так называемая Олимпийская неделя — последний отбор в парусном спорте на Олимпийские игры в Париже. Единственные россияне под нейтральным флагом отобраться не смогли, зато это сделала одна из белорусок, а вторая, легендарная участница шести Олимпиад Татьяна Дроздовская, оставила себе шансы на добор. Но, пожалуй, самым интересным участником этого старта стал 19-летний Михаил Новиков в классе «Формула-кайт». В его профиле написано: родной город — «Пенза Сити», страна — Вануату.

В чем подвох?

Михаилу 19 лет, он воспитанник петербургской парусной школы «Крестовский остров», в 2021 году занял первое место на юношеском первенстве Европы и третье место на чемпионате мира среди юниоров. В том же году Всероссийская федерация парусного спорта признала Новикова лучшим яхтсменом года в категории до 23 лет.

Но уже в марте 2023 года он, выступая за Вануату, занял первое место на панамериканском чемпионате (там можно выступать всем континентам) в классе «Формула-кайт». Его даже поздравляла Вануатийская ассоциация олимпийских видов спорта.

Вануату — островное государство в Океании с населением около 300 тысяч человек и площадью с небольшой регион России типа Кабардино-Балкарии. Что важно — гражданство Вануату в 2024-м получить все еще сравнительно нетрудно. Необходимо сделать вложение в местный фонд суммой от 130 тысяч долларов, причем 50 тысяч позже вернутся инвестору. Сумма, конечно, для среднестатистического россиянина немаленькая, но, вероятно, подъемная для яхтсмена — так как выступать на Олимпиаде без гражданства невозможно, а иначе зачем на нее пытаться отобраться.

В принципе, столько, наверное, можно заработать и к 19 годам, но судя по тому, что сестра Новикова учится в Сан-Франциско, в целом семья у Михаила довольно состоятельная — это нормальная история для такого дорогого вида спорта, как парусный. Им занимаются дети бизнесменов и обеспеченных людей. Например, россиянка Елизавета Жеребцова, которая вместе с Михаилом Ушковым единственные, кто пытался пробраться на Олимпиаду в нейтральном статусе, — дочь основателя сети гипермаркетов «Лента».

Если вы уже представили, как Михаил Новиков выходит на церемонию открытия в Париже с флагом Вануату в традиционных нарядах — а-ля знаменитый тонганец Тауфатофуа в масле или фиджийцы на встрече с министром иностранных дел Лавровым, — то вас ждет разочарование.

Михаил не прошел отбор, заняв 16-е место (правда, из 40 участников). Притом что попасть нужно было в зависимости от вида в тройку или пятерку. Но интереснее, что ему еще и предстоят 29 апреля слушания в CAS — Спортивном арбитражном суде.

Зачем нужен суд?

В суд подала Международная федерация парусного спорта (World Sailing), в иске говорится о необходимости проверить правомочность выступлений за команду Вануату, указывает ТАСС. Новиков подал в World Sailing заявление на смену спортивного гражданства в апреле прошлого года, однако оно не было удовлетворено — тем не менее он решил выступать и почему-то даже попадал в протоколы.

В ноябре руководство международной федерации приняло решение не препятствовать выступлению Новикова за Вануату, но проинформировало спортсмена, что обратится в суд. World Sailing также предупредила Новикова, что если CAS не примет его сторону, то все его результаты за Вануату будут аннулированы. Так придется вануатийцам и пост в соцсетях удалять.

Что у других россиян и нейтралов?

Не удалось преодолеть барьер квалификации и российской паре Елизавета Жеребцова/Михаил Ушков, которые финишировали лишь 14-ми из 15, хотя в середине многодневной гонки вошли в десятку и даже шли близко к топ-6.

Но россиян на Французской олимпийской неделе было даже больше. Киприот Денис Тарадин из Москвы стал седьмым в «Формуле-кайт», причем прикреплен он к клубу Фамагусты, а город находится в северной, турецкой части острова. А уроженка Коломны Елена Воробьева, осевшая в Сплите и представляющая Хорватию, заняла 21-е место (правда, из 67) в классе «лазер-радиал».

Российские и&nbsp;белорусские спортсмены примут участие в&nbsp;Олимпиаде-2024 в&nbsp;Париже. Белорусы стремительно догоняют Россию по участникам Олимпиады. У них другое мнение о нейтральном статусе

Но одна нейтралка все же на Олимпиаду попала. Это белоруска Анастасия Валькевич в виндсерфинге — ей хватило четвертого места. А вот легендарная Татьяна Дроздовская, чемпионка мира и участница шести Олимпиад, стала четвертой — но не прошла в своем классе «лазер-радиал». У нее остался последний шанс — две wild card. С одной стороны, отдать одну из них такому ветерану и легенде, которая осталась в шаге от квалификации, упустив третье место в последний момент, — справедливо. С другой — есть политика.

Остается надеяться, что хотя бы в райском Вануату спорт вне политики и Михаил отобьется от наветов международной федерации.

Олимпиада
Сборная России по парусному спорту
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